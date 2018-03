Mondiali calcio 2018, le favorite. Spagna e Brasile impressionano, Germania subito dietro. Preoccupa l’Argentina

I Mondiali 2018 di calcio sono sicuramente uno degli eventi sportivi più attesi di tutto l’anno. La Russia è pronta per ospitare le 32 migliori Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia dal 14 giugno al 15 luglio: un mese di grandi partite ed emozioni per scoprire chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo più ambito. L’Italia non sarà della partita: lo sciagurato spareggio con la Svezia ha estromesso gli azzurri dai giochi costringendo un Paese intero a guardare le altre formazioni senza poter tifare per i propri colori. La rassegna iridata si avvicina a grandi passi, come stanno le varie squadre dopo la prima girandola di amichevoli primaverili?

BRASILE – I verdeoro sono in grandissima forma e si candidano al ruolo di grande favorita della vigilia. I sudamericani sono reduci dall’umiliazione di quattro anni fa: il cappotto subito contro la Germania in semifinale è uno spettro nella mente di tutti i brasiliani. Ieri il parziale riscatto in amichevole contro i tedeschi ha dato grande morale allo spogliatoio di una squadra che fa affidamento su Alisson, sulla solidità della coppia composta da Miranda e Thiago Silva, sulla rapidità di Dani Alves e Marcelo. In attesa che Neymar recuperi: ci riuscirà?

SPAGNA – Il 6-1 rifilato all’Argentina, pur priva di Messi, è un chiaro messaggio a tutta la concorrenza: le Furie Rosse sono da tenere in seria considerazione per il titolo. Dopo le ultime due deludenti uscite internazionali, la Spagna ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco: il mix letale tra veterani (Piquè, Ramos, Iniesta) e giovani fenomeni (Saul e Asensio su tutti) potrebbe essere micidiale.

ARGENTINA – Vero che manca Messi ma la sua assenza non può essere l’unica causa del debacle contro la Spagna. L’Albiceleste aveva stentato anche contro l’Italia e al momento non sembra certo infallibile. La Pulce è fuori forma, in attacco si fatica con Higuain davvero troppo spento, difesa in totale affanno e centrocampo poco propositivo. Bisognerà davvero resettare se si vuole andare in Russia per provare a vincere dopo aver perso la Finale del 2014 e due atti conclusivi di Copa America.

GERMANIA – I Campioni del Mondo in carica hanno perso contro il Brasile: si tratta del primo ko dopo 22 risultati utili (avevano vinto le dieci partite di qualificazione), un piccolo campanello di allarme per la formazione di Low che deve ritrovarsi al più presto. Si sa che la Germania si trasforma quando il gioco si fa duro e quando le partite contano davvero: succederà così anche in Russia?

FRANCIA – Erano dati tra i favoriti ma le ultime due amichevoli non hanno convinto: il ko contro la Colombia e la vittoria sulla Russia grazie a Pogba e Mbappè non chiariscono la situazione. Le giovani stelle transalpine riusciranno a fare l’impresa? Mina vagante da tenere in considerazione.

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo è crollato contro l’Olanda (3-0), l’Uruguay ha vinto la Coppa di Cina, il Belgio è in grande forma, l’Inghilterra ha stentato anche contro l’Italia: riusciranno a essere outsider?