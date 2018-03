LIVE Attraverso le Fiandre 2018 in DIRETTA: corsa imprevedibile, l’Italia punta su Moscon, Viviani e Modolo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Attraverso le Fiandre 2018, corsa che ci conduce verso il Giro delle Fiandre in programma domenica. L’appuntamento di metà settimana ci manda alla scoperta di questa regione del Fiandre dove a Pasqua andrà in scena la seconda Monumento della stagione. Sono previsti 180 chilometri tra Roselare e Waregem: i primi 80 sono praticamente pianeggianti, poi si inizia a fare sul serio con Kortekeer, Mariabotrrestratt, Steenbeekdries, Stationsberg. Nel finale le salite di Vossenhol e Holstraat saranno decisive.

La QuickStep Floors partirà favorita con Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Zdenek Stybar, Yves Lampaert vincitore l’anno scorso. Greg Van Avermat vuole fare saltare il banco, attenzione anche a Tiesj Benoot e Sep Vanmarcke, l’Italia può provarci con Gianni Moscon.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Attraverso le Fiandre 2018, corsa che ci conduce verso il Giro delle Fiandre: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.













(foto Valerio Origo)