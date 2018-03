LIVE Tirreno-Adriatico 2018, sesta tappa in DIRETTA: Numana-Fano. Spazio ai velocisti, tutti contro Marcel Kittel

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Numana-Fano, sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2018. La Corsa dei due Mari è giunta alla penultima frazione, 153km da percorrere adatti ai velocisti: sulla carta si dovrebbe arrivare in volata. Il viaggio verso l’Adriatico si sta per concludere, giornata interamente dedicata agli uomini jet con gli ultimi 50km totalmente piatti. Marcel Kittel andrà a caccia della vittoria dopo essere imposto a Follonica, attenzione però anche anche a Peter Sagan, Fernando Gaviria, Sonny Colbrelli, Sacha Modolo, Jakub Mareczko, Simone Consonni. La maglia azzurra non dovrebbe cambiare padrone.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Numana-Fano, sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.

(foto Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto / Ferrari)