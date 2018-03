LIVE Tirreno-Adriatico 2018, seconda tappa in DIRETTA: volata imperiale di Kittel davanti a Sagan e Nizzolo. Bevin nuovo leader

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2018, prima frazione in linea dopo la cronosquadre di ieri che ha premiato la BMC. Si parte da Camaiore e si giunge a Follonica dopo 167 chilometri: l’epilogo sarà quasi sicuramente dedicato alle ruote veloci.

Si parte in salita, verso il primo GPM della corsa, quello di Montemagno. Da lì in poi sarà una lunga attesa verso la volata: non saranno infatti presenti altre difficoltà a livello altimetrico. Da valutare, come unica possibile insidia, il vento. Nel finale verrà affrontato il circuito di Follonica, da ripetere tre volte: strade larghe, pochissime curve ed un lungo rettilineo prima dell’arrivo.

I più attesi sono sicuramente Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe), che hanno dominato negli ultimi anni le volate alla Tirreno.













16.30: Grazie per averci seguito ed un saluto dalla redazione di OASport.

16.28: Solo settimo Gaviria, preceduto da Mareczko. Bevin supera Caruso grazie ai piazzamenti nella classifica generale:

Rnk Rider Team UCI 1 BEVIN Patrick BMC Racing Team 10 4:34:43 2 CARUSO Damiano BMC Racing Team ,, 3 VAN AVERMAET Greg BMC Racing Team ,, 4 DENNIS Rohan BMC Racing Team ,, 5 IMPEY Daryl Mitchelton-Scott 0:04 6 KWIATKOWSKI Michal Team Sky 0:09 7 THOMAS Geraint Team Sky ,, 8 PUCCIO Salvatore Team Sky ,, 9 FROOME Christopher Team Sky ,, 10 CASTROVIEJO Jonathan Team Sky ,,

16.27: Tre italiani nei primi 10: terza piazza per Niccolo, Mareczko 6° e Consonni 10°.

16.25: SUCCESSO KITTEL!!!! VOLATA IMPERIALE!!! Presto allo scoperto il tedesco, partito lunghissimo non risentendo della rimonta di Sagan e Nizzolo. Grande prova del velocista teutonico!

16.23: SIAMO ALL’ULTIMO CHILOMETRO!!!

16.22: Siamo ai 3 km dal traguardo, si prospetto un arrivo allo sprint in un gruppo a ranghi “ridotti”. Guida la BMC.

16.21: Tra gli uomini attardati Adam Yates, tra gli uomini di classifica di questa Tirreno-Adriatico 2018.

16.20: Ci sono tutti i migliori, ivi compreso Vincenzo Nibali, davanti per evitare sorprese.

16.19: Gaviria e Sagan davanti, non sono rimasti coinvolti.

16.17: NOOOO!!!!! CADUTA!!!!! Gruppo spezzato in due tronconi!! Sembrano che non ci siano corridori importanti coinvolti. Ai 7 km dal traguardo per cui non ci dovrebbe essere la neutralizzazione del distacco. Vedremo poi cosa decideranno i giudici.

16.15: Ecco al passaggio dell’ultimo giro e l’andatura in testa al gruppo è molto alta.

16.13: Grande movimento in testa al gruppo per le squadre dei velocisti, mentre ci avviciniamo all’ultimo passaggio sul traguardo.

16.12: Ricongiungimento effettuato quando mancano 10 km all’arrivo.

16.11: È la Mitchelton Scott ad occuparsi di guidare il gruppo in questa fase.

16.09: Penultimo passaggio nel circuito di Follonica e meritano un applauso Mosca, Sagiv e Foliforov per il coraggio di andare in fuga e resistere ancora all’incedere del gruppo. Plotone che quando mancano 13 km alla conclusione è vicinissimo a 13″.

16.07: Gruppo ormai prossimo al ricongiungimento coi fuggiti.

16.04: Altra foratura di Kwiatkowski ed ora per lui un inseguimento in solitaria per il polacco…Secondo passaggio sul circuito di Follonica: 16″ di vantaggio per Mosca, Sagiv e Foliforov

16.01: Assai tortuoso la prima parte del circuito cittadino di Follonica.

16.00: Come Colbrelli anche Kwiatkowski, tra i corridori appiedati dalle forature, è rientrato nella pancia del plotone.

15.59: 29″ il margine di vantaggio dei tre fuggitivi ormai ripresi dal gruppo Maglia Azzurra. Le squadre dei velocisti si sono organizzate per portare la corsa allo sprint.

15.55: Primo passaggio sul traguardo e secondo traguardo volante: ancora Mosca davanti a Sagiv e Foliforov. 32″ di vantaggio sul gruppo a 24.2 km all’arrivo. Colbrelli ha recuperato la coda del plotone dopo la sfortunata foratura.

15.51: Foratura per Colbrelli nel momento forse meno opportuno a 27 km dalla conclusone. Siamo vicini all’ingresso del circuito di Follonica e, verosimilmente, ci sarà un cambio di ritmo in testa al gruppo.

15.50: 55″ il distacco del gruppo della Maglia Azzurra nei confronti tre fuggitivi.

15.44: 1’05” il vantaggio dei tre fuggitivi sul gruppo Maglia Azzurra. Il plotone allungato in questa tappa che sembrerebbe destinata allo sprint a 32 km dall’arrivo.

15.39: Seconda foratura per il polacco Majka, davvero poco fortunato quest’oggi. Otto/dieci corridori con questo problema…Non proprio un caso.

15.35: A 37 km dall’arrivo continuano di comune accordo i tre fuggitivi ma il gruppo allungato testimonia un aumento considerevole della velocità. Il vantaggio scende sempre di più: 1’30” in questo momento.

15.31: Continua a calare il vantaggio dei tre corridori in fuga: Jacopo Mosca, l’israeliano Guy Sagiv e il russo Alexander Foliforov hanno ora 1’50” di vantaggio sul gruppo della maglia azzurra.

15.28 Continuano a dare tutto i tre battistrada, ma la loro sorte sembra ormai segnata, con il vantaggio che scende ora sotto i 2′

15.21 50 km al traguardo, 2′ il vantaggio dei tre fuggitivi: Jacopo Mosca, l’israeliano Guy Sagiv e il russo Alexander Foliforov

15.10 Ora il ritmo del gruppo si è regolarizzato, distacco di 2’45” ai -55 km

15.03 Jacopo Mosca (Wilier Triestina – Selle Italia) vince lo sprint intermedio di Donoratico

#TirrenoAdriatico -60@SunJjak vince lo sprint intermedio. Gruppo in rimonta

Mosca wins the Intermediate Sprint. The peloton is chasing hard now 2'55"#LoveMyWilier #EnjoYouRide — Wilier Triestina – Selle Italia (@WilierSelleIta) March 8, 2018

14.55 Continua il trend di recupero: 3′ ai -65 km

14.52 Majka è riuscito a rientrare da solo in gruppo

14.46 Ritmo impressionante del gruppo che ora è in lunga fila indiana e ha recuperato un altro minuto ai fuggitivi

14.42 Foratura per il polacco Rafał Majka, capitano della Bora – Hansgrohe, sembra che nessuno si sia fermato per aspettarlo, visto che la squadra sta lavorando per Peter Sagan

14.40 Ora si è definitivamente organizzato l’inseguimento del gruppo è il vantaggio è calato notevolmente: 5’15” ai -75 km

14.34 80 km al traguardo, ora il distacco inizia a calare perché in testa al gruppo è arrivata anche la Mitchelton-Scott

14.25 C’è stata una strana caduta in gruppo con il canadese Guillaume Boivin che è andato fuoristrada ed è finito a terra in un prato. Per fortuna nessuna conseguenza importante ed è ritornato subito in sella

14.12 Qualche dato tecnico sulla partenza in salita di oggi

On Stage 2 at #TirrenoAdriatico @BMCProTeam's @stefankueng helps his teammate and race leader @CarusoDamiano to conserve energy and control the field in the start phase pic.twitter.com/Z1W1atV3M2 — Velon CC (@VelonCC) March 8, 2018

14.05 100 km al traguardo, il vantaggio dei fuggitivi tocca per la prima volta i 7′

13.59 Il passaggio del gruppo in questa suggestiva immagine

13.52 Sale ancora lievemente il distacco, in testa al gruppo troviamo BMC e Quick-Step Floors

13.43 I fuggitivi sono entrati nella provincia di Livorno, torna a salire il vantaggio a 6′

13.35 Ai 47 km scende a 4’30” il margine dei tre fuggitivi.

13.30 Già ripreso Bagioli.

13.25 I tre fuggitivi sono passati al km 45 con 4’50” di vantaggio sul gruppo. In mezzo Bagioli, che attende il plotone avanzando a velocità turistica.

13.20 Nicola Bagioli (Nippo-Fantini) ha vinto il GPM e vestirà al traguardo la maglia di leader di questa speciale graduatoria. Raggiunto l’obiettivo, l’italiano si stacca dal gruppo degli attaccanti.

13.15 Siamo al km 37, fase di stallo. Il distacco è rimasto praticamente invariato, il gruppo non concederà altro margine ai quattro di testa.

13.10 Situazione al km 32: l’israeliano Guy Sagiv (Israel Cycling Academy), il russo Alexander Foliforov (Gazprom-Rusvelo), e gli italiani Nicola Bagioli (Nippo-Fantini) e Jacopo Mosca (Wilier-SelleItalia) hanno 5’18” di margine sul gruppo maglia azzurra, tirato dalla BMC.

13.05 La situazione sembra essersi stabilizzata, con il vantaggio che resta più o meno invariato.

13.00 Il gap tra fuggitivi e gruppo principale è di 5’20”.

12.55 Gruppo ai -150 km dal traguardo. Il ritardo ha sfondato il muro dei 5′.

12.50 Superati i primi 15 km, ci sarà soltanto pianura da qui al traguardo.

12.45 Il distacco continua a salire in maniera molto marcata. Siamo attorno ai 5′.

12.42 Conduce l’inseguimento in testa al gruppo, ovviamente, la BMC.

12.39 I quattro fuggitivi sono: Guy Sagiv (Israel Cycling Academy), Alexander Foliforov (Gazprom-Rusvelo), Nicola Bagioli (Nippo-Fantini) e Jacopo Mosca (Wilier-SelleItalia). Il loro vantaggio è volato rapidamente attorno ai 4 minuti.

12.33 Sono Sagiv, Foliforov, Bagioli e Mosca. Tutte le squadre Professional hanno centrato la fuga. Vedremo chi di loro conquisterà l’unico GPM di giornata.

12.30 Pare che il tentativo buono sia partito: in quattro evadono dal gruppo. Attendiamo di conoscere la composizione del gruppetto dei fuggitivi.

12.25 Scatti e controscatti in testa al gruppo, non solo per portare via la fuga, ma soprattutto per conquistare la prima maglia di miglior scalatore

12.20 I corridori, dopo il trasferimento, hanno raggiunto il km 0: è ufficialmente partita la seconda tappa!

12.15 Pochi istanti alla partenza fittizia.

12.10 La maglia azzurra è sulle spalle di Damiano Caruso.

12.05 I corridori stanno ultimando le operazioni al foglio firma prima del via.

12.00 I più attesi sono sicuramente Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe), che hanno dominato negli ultimi anni le volate alla Tirreno.

