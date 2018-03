LIVE Superbike, GP Thailandia 2018 in DIRETTA: gara-1. Jonathan Rea cerca la fuga, Melandri in difficoltà

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-1 del GP di Thailandia, secondo round del Mondiale 2018 di Superbike. Il campionato delle derivate di serie, sulle due ruote, dopo l’esordio di Phillip Island (Australia), si esibisce nel Chang International Circuit di Buriram e lo spettacolo sarà assicurato.

Marco Melandri, reduce dalla magica doppietta australiana in sella alla Ducati, è atteso a delle riconferme in Asia. C’è da scommettere che il campione del mondo Jonathan Rea e la Kawasaki reagiranno e, su un tracciato dove le “verdone” sono sempre andate forte la Panigale, si mostreranno veloci. Lo sa bene “Macho” e ne è consapevole Chaz Davies, protagonista di un inizio d’annata tutt’altro che esaltante.

OASport vi propone, dunque, la DIRETTA LIVE di gara-1 del GP di Thailandia, secondo round del Mondiale 2018 di Superbike: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 10.00 (italiane). Buon divertimento!













19/20 Entriamo nell’ultimo giro con le posizioni definite. Rea, Fores, Davies, Camier, Lowes, Sykes, Van Der Marck, Melandri.

18/20 Davies riesce a sorpassare Camier e sale in terza posizione. Rea controlla in prima posizione, Fores secondo. Melandri sempre ottavo.

17/20 Battaglia di fuoco tra tra Davies e Camier, la Honda sta soffrendo. Rea ora ha 1.4 secondi di vantaggio su Fores, sta amministrando la situazione.

16/20 Davies ora è in scia a Fores e cerca il sorpasso sulla Honda. Distacco invariato tra Rea e Fores.

15/20 Non cambia nulla nelle posizioni di vertice, Melandri sempre ottavo ma con questo risultato conserverebbe il primo posto in classifica generale.

14/20 Ora Rea ha 1.7 di vantaggio su Fores che a sua volta vanta un secondo su Camier, Davies quarto. Melandri ottavo.

13/20 Fores sfrutta un errore di Camier e sale in seconda posizione. Rea continua la sua fuga solitaria conservando un secondo di vantaggio sugli immediati inseguitori.

12/20 Camier e Fores recuperano un paio di decimi su Rea. Melandri ottavo ma rischia di essere risucchiato.

11/20 Rea piazza il giro veloce in 1:33.7 e conserva 1.1 secondi di margine su Camier e Fores, Davies non riesce a rientrare. Melandri transita in ottava posizione ma è in grande difficoltà.

10/20 Melandri subisce anche il sorpasso di Lowes, la Ducati ha dei problemi importanti di stabilità. Ora è addirittura ottavo. Siamo a metà gara.

10/20 Melandri scivola in settima piazza, superato anche da Michael Van Der Mark. Situazione difficile per l’italiano che continua a scivolare all’indietro. La sua Ducati ha dei problemi.

9/20 Camier e Fores stanno recuperando qualcosa su Rea, ora distante un secondo. Davies quarto prova a ricucire su Camier e Fores. Melandri sempre sesto.

8/20 Davies scatenato! Sorpassa Sykes e si lancia all’inseguimento di Camier e Fores. Melandri rimane in sesta posizione.

7/20 Davies sorpassa Melandri, Marco ora è sesto e ha perso dei metri importanti. Rea in totale controllo della corsa, Camier e Fores inseguono a due secondi. Ora Davies ha messo Sykes nel mirino.

6/20 Jonathan Rea è ormai scappato via, tentativo di fuga del pilota della Kawasaki. Camier secondo, Fores terzo dopo aver sorpassato Sykes. Melandri rimane in quinta piazza braccato da Davies.

5/20 Ora dominio totale di Rea che ha un secondo di vantaggio su Camier. Il Campione del Mondo sta volando, Sykes è terzo e non riesce a riprendersi la seconda piazza. Melandri quinto, cerca di tenere il passo di Fores ma non è facile.

4/20 Rea continua a guidare la corsa e allunga su Camier che ora paga mezzo secondo di distacco. Sykes prova a tornare in seconda piazza ma non riesce, Melandri quinto. Attenzione al rientro di Davis, ora sesto.

3/20 Nella prima parte del tracciato Sykes allarga un po’ la traiettoria e si fa passare da Camier. Rea cerca un piccolo allungo. Melandri sempre quinto, sta studiando Fores.

2/20 Rea si riprende la testa, continua a battagliare con Sykes. Camier nella loro scia, Melandri quinto cerca di passare Fores.

1/20 Grandissima staccata di Sykes all’ultima curva e passa Rea. Camier tallona le Kawasaki. Melandri sempre quinto.

Le due Kawsaki stanno facendo la differenza, ma Camier non molla. Melandri recupera un’altra posizione ed è quinto.

Partono benissimo le due Kawasaki, Sykes ha superato Rea che però alla seconda curva lo sorpassa. Melandri sesto.

PARTITIIIIII!

10.00 Piloti in griglia di partenza. Si sta per partire…

09.58 Giro di ricognizione. Temperature oltre i 30 °C, il caldo sarà determinante.

09.55 Tra cinque minuti si inizia! Tutti con Marco Melandri che vuole continuare a lottare per il titolo, il pilota italiano se la dovrà vedere con le agguerrite Kawasaki.

09.53 Sale l’attesa in griglia. Molti piloti hanno puntato sulla gomma più morbida. Splende il sole sul circuito thailandese.

09.51 I piloti sono sulla griglia di partenza. Il circuito di Buriram è relativamente nuovo nel mondiale SBK. Ci sarà da divertirsi.

09.49 Marco Melandri deve recuperare dalla settima piazza ma il leader del Mondiale ha le carte in regola per lottare per il podio.

09.47 Jonathan Rea scatterà dalla pole position davanti a Tom Sykes. Le due Kawasaki sembrano avere qualcosa in più degli avversari.

09.45 Buongiorno a tutti. Alle 10.00 scatterà la gara1 del Round di Thailandia, seconda prova del Mondiale di Superbike.

Foto: Valerio Origo