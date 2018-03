LIVE Sport Invernali, DIRETTA sabato 17 marzo: Michela Moioli per chiudere in bellezza, Italia da podio nelle staffette di biathlon e nel PSL di snowboard

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli sporti invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ben comportarsi. Poi attenzione rivolata allo snowboardcross dove Michela Moioli a Veysonnaz (Svizzera) vorrà chiudere in bellezza una stagione strepitosa caratterizzata dalla vittoria dell’oro olimpico a PyeongChang e della Coppa del Mondo. Ambizioni italiane anche nelle gara maschile e lo stesso dicasi nel PSL di Winterberg (Germania). Ad ora di pranzo poi, la staffetta femminile del biathlon ad Oslo (Norvegia) dove le azzurre hanno nel mirino il podio.

OASport vi propone dunque la DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli sporti invernali: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 9.00. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: pagina facebook Michela Moioli