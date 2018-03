LIVE Sport Invernali, DIRETTA domenica 18 marzo: l’Italia non è mai sazia! E’ caccia ad altri trionfi!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali (domenica 18 marzo). Sarà la giornata conclusiva per molte discipline: si concludono le Coppe del Mondo di sci alpino e di sci di fondo, ultimi atti anche per la combinata nordica. Spazio anche al biathlon con la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Oslo, chiusura anche per lo snowboardcross con la prova a squadre. L’italia è affamata e vuole altri podi: occhio al gigante femminile, al biathlon e al cross.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali (domenica 18 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

(foto Pentaphoto FISI)