Quarti di finale Champions League: tutte le date e il calendario. Programma, orari e tv. In campo Juventus e Roma!

Sono stati definiti i quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Le migliori otto squadre d’Europa si sfideranno tra di loro, la corsa verso la Finale di Kiev è entrata nel vivo. L’urna di Nyon ha svelato tutti gli abbinamenti del secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. L’Italia affida le proprie speranze a Juventus e Roma che però hanno pescato due avversarie terribili: i bianconeri se la dovranno vedere con il Real Madrid nel remake della finale dello scorso anno vinta dai blancos, i giallorossi sfideranno il fortissimo Barcellona di Leo Messi.

Le nostre due squadre dovranno letteralmente superarsi se vorranno volare in semifinale, serviranno davvero due partite di assoluto spessore per mettere in crisi le corazzate spagnole e proseguire l’avventura europea. Il Bayern Monaco è stato invece fortunatissimo e ha pescato il Siviglia di Montella, l’avversaria che tutti avrebbero voluto mentre a completare il quadro sarà il derby inglese tra Manchester City e Liverpool.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nelle prossime settimane sapremo anche quali saranno gli incontri trasmessi in chiaro su Canale 5.

MARTEDI’ 3 APRILE – ANDATA:

20.45 Juventus-Real Madrid

20.45 Siviglia-Bayern Monaco

MERCOLEDI’ 4 APRILE – ANDATA:

20.45 Barcellona-Roma

20.45 Liverpool-Manchester City

MARTEDI’ 10 APRILE – RITORNO:

20.45 Roma-Barcellona

20.45 Manchester City-Liverpool

MERCOLEDI’ 10 APRILE – RITORNO:

20.45 Real Madrid-Juventus

20.45 Bayern Monaco-Siviglia