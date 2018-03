Europa League 2018, sorteggio quarti di finale: Lazio-Salisburgo, i biancocelesti sognano. Atletico Madrid e Arsenal favorite

Si è definito il quadro dei quarti di finale dell’Europa League 2018. L’urna di Nyon ha svelato gli incroci del prossimo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per importanza. La corsa verso la Finale di Lione è entrata nel vivo.

La Lazio è stata relativamente fortunata e se la vedrà con il Salisburgo, l’andata si giocherà in casa: i biancocelesti possono sognare in grande. Il favorito Atletico Madrid se la vedrà con lo Sporting Lisbona, l’Arsenal incrocerà il CSKA Mosca, bella sfida tra Lipsia e Marsiglia.

I match di andata si giocheranno il 5 aprile, gli incontri di ritorno sono previsti per la settimana successiva (12 aprile). Il sorteggio delle semifinali si svolgerà poi venerdì 13 aprile. Sarà un inizio di mese davvero di fuoco per le formazioni che vogliono proseguire la propria avventura in Europa.

Di seguito l’esito del sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio e tutti gli abbinamenti. La prima squadra indicata giocherà l’andata in casa, nel pomeriggio verranno comunicati anche gli orari esatti in cui si giocheranno le partite (consueta alternanza tra le ore 19.00 e le ore 21.05).

QUARTI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

Lipsia-Marsiglia

Arsenal-CSKA Mosca

Atletico Madrid-Sporting Lisbona

Lazio-Salisburgo













(foto pagina Facebook Lazio)