Pallamano: a Salerno le azzurre pareggiano 24-24 contro gli USA, sabato si replica

Si è chiusa sul 24-24 la prima delle due amichevoli tra la Nazionale italiana di pallamano femminile e la controparte degli Stati Uniti, in quello che è un suggestivo confronto di preparazione verso la terza e la quarta giornata del girone di qualificazione agli Europei 2018, in cui le azzurre affronteranno la Slovacchia.

La sfida ha visto un iniziale dominio delle ragazze a stelle e strisce, trascinate da Jence Rhoads, autrice di 9 reti, con le azzurre costrette ad inseguire per tutta la prima frazione, culminata sul 13-10. Nella ripresa, è Giada Babbo a far voce grossa, terminando la contesa con 7 segnature, e permettendo alla compagine del Bel Paese di pareggiare al 40′ sul 16-16. Nel finale l’Italia si porta sul +3, ma allo scadere arriva il definitivo 24-24, che salva le ragazze allenate da Christian Latulippe.

Il confronto si ripeterà sabato 17, sempre alle ore 19, e sempre al Pala Palumbo.

Il tabellino della sfida:

h 19:00 | Italia – USA 24-24 (p.t. 10-13)

Italia: Meneghin, Prunster, Ferrari, Trombetta 2, Gheorghe 2, Lauretti 2, Ganga 2, Babbo 7, Losio 1, Landri 4, Dalla Costa 2, Kere, Casale, Schweitzer, Di Pietro 2, Napoletano. All: Riccardo Trillini

USA: Fasold, Merritt, Gascon, Lombard, Darling 3, Butler 1, Taylor 3, Newborn, Within 1, Borg 4, Dobreff, Lopez, Christensen, Rhoads 9, Levinkind, Sayer 3. All: Christian Latulippe

Foto: FIGH

