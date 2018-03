Hockey ghiaccio, Alps League 2018: Renon si qualifica in semifinale, Val Pusteria avrà il match point

Il Renon si è guadagnato l’accesso alle semifinali della Alps League. La squadra campione in carica, dopo aver perso gara-1, ha chiuso la pratica contro Salisburgo, prevalendo al quinto episodio. Una partita che è stata più lottata del previsto, con gli austriaci che sono riusciti a rimontare due gol nel terzo drittel e portare il Rittner fino all’overtime, dove è risultata decisiva la rete dello svedese Oscar Ahlstrom. Passa Renon, dunque, che in semifinale se la vedrà con Jesenice.

Continua la lotta e l’equilibrio, invece, nell’altro quarto di finale giocato ieri, l’unico ancora in corso. Val Pusteria ha vinto contro Felkirch in gara-5 e sabato avrà a disposizione il primo match point. Una vera impresa dei Lupi, che sotto 4-2 a 3′ dal termine sono riusciti a trovare due gol, compreso quello del pareggio arrivato a pochi secondi dalla fine e senza portiere, con il sesto uomo di movimento. Il primo overtime non è bastato a dirimere la parità ma dopo quattro minuti del secondo, ecco il gol di Sean Ringrose a consegnare la vittoria a Val Pusteria, che sabato potrà chiudere la serie sfruttando il ghiaccio di casa.

I risultati delle gare-5 dei quarti della Alps League

Renon – Salisburgo 4-3 OT (Renon vince la serie 4-3)

Feldkirch – Val Pusteria 4-5 2OT (serie 2-3)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI HOCKEY SU GHIACCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISG