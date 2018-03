LIVE Sollevamento pesi, Europei 2018 in DIRETTA: Mirko Zanni, obiettivo podio nei -69 kg

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di sollevamento pesi a Bucarest (Romania). Un day-3 in cui si assegneranno i titoli continentali nella 58 kg femminile e nella 69 kg maschile.

Fari puntati, in quest’ultima specialità, sul giovane Mirko Zanni che punta al podio. Sesto nella scorsa edizione, il giovane azzurro ha tutte le carte in regola per provare quantomeno ad inserirsi nella lotta per il podio nel totale, mentre nello strappo sembra avere le misure per ambire ad un piazzamento di altissimo livello, se non addirittura all’oro. Di fatto, nell’esercizio dello snatch già lo scorso anno aveva ottenuto un ottimo argento alle spalle del russo Oleg Chen. Oltre a dare la dimensione dell’attitudine di questo ragazzo ancora giovane, questi risultati sono anche una prova tangibile della sua predisposizione ai grandi appuntamenti, dove per ora non ha fallito. I favoriti sono comunque il francese Kingue, l’albanese Calja ed il tedesco Joachim che, per quanto fatto vedere, sembrano avere qualcosa in più. Tuttavia, il nostro Zanni può giocarsi le sue carte e regalarsi un sogno.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di sollevamento pesi a Bucarest (Romania): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La gara avrà inizio alle ore 19.30 italiane. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA DI GARA ODIERNO













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: comunicato Federpesistica