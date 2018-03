Sollevamento pesi, Europei 2018: Rebeka Koha domina nella -58 kg femminile

Sei alzate valide, cifra tonda con misure appena dietro quelle realizzate negli ultimi Mondiali e quasi 30 punti di vantaggio sulle avversarie: la giovane lettone Rebeka Koha, classe 1998, ha conquistato il primo titolo europeo senior della carriera nella rassegna di Bucarest 2018 nella categoria fino a 58 kg.

Già dalla prova di strappo ha scavato un margine impressionante rispetto alle avversarie con una progressione perfetta a 90, 95 e 100 chili, mentre delle altre nessuna era riuscita a superare i 90, sua quota di partenza. Stesso discorso anche nello slancio: dopo che le umane avevano terminato tutte le alzato a 106 kg, lei è entrata in gara a 110. E ancora 110, 115 e 120, tutte eseguite per un totale preciso di 220 chili, mentre lo scorso anno ai Mondiali si era spinta anche a 221. Cambia poco, di fatto, in una gara in cui sembra solamente aver eseguito la sua routine, che però le è valsa tre medaglie d’oro, nel totale e nei due esercizi.

A completare il podio la svedese Angelica Roos e la rumena Andreea Penciu. Al termine di una bella sfida, Roos è riuscita ad imporsi nel totale arrivando a 191 kg, mentre Penciu è arrivata a 190. Per la svedese, in ogni caso, è servita un’ottima alzata a 106 kg nello slancio, di ben quattro chili superiore rispetto alla migliore della rumena. Romania anche ai piedi del podio davanti al pubblico di casa con la giovane Maria Grigoriu.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI SOLLEVAMENTO PESI

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it