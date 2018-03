Sollevamento pesi, Europei 2018: Mirko Zanni argento nello strappo! Rimane ai piedi del podio nel totale

Due buone misure per un totale di 308 kg vicino al suo primato personale in campo internazionale non sono bastate a Mirko Zanni per salire sul podio ai Campionati Europei di Bucarest 2018 nella categoria -69 kg. Il giovane azzurro, classe 1997, si è consolato con la medaglia d’argento nella prova di strappo, che è senz’ombra di dubbio il suo punto forte.

La prova di Zanni si è aperta proprio con lo strappo: le prime due prove sono andate via lisce a 140 e 143 kg, ma ha fallito la terza a 146, misura raggiunta solamente dall’albanese Briken Calja, autentico mattatore della competizione. La marcia di Mirko si è arrestata nello slancio, dove ha effettuato una sola alzata valida a quota 165 chili, sbagliando poi due volte a 169, misura che gli sarebbe valsa il podio senza problemi pensando a quanto fatto successivamente dai diretti avversari per il bronzo. Lo scorso anno ai Mondiali si era fermato a 309 chili, in questa rassegna continentale ha fatto un piccolo passo indietro, pur dimostrando di aver lavorato per raggiungere un maggiore equilibrio sulle due prove per poter ambire a piazzamenti importanti nel totale in ottica futura. Avrà occasione per dimostrarlo ampiamente.

Come detto, la medaglia d’oro è andata all’albanese Briken Calja, che ha fatto la differenza proprio nello strappo chiuso davanti a Zanni. Nello slancio gli è servita una sola alzata a 171 per ratificare l’oro nel totale, che gli è valso il primo titolo europeo della carriera dopo che nello scorso mese di novembre aveva chiuso al quarto posto ai Mondiali. Per lui 317 chili sollevati (146+171). Seconda posizione per il tedesco Robert Joachim, che con un ottimo slancio è riuscito a risalire dalla quarta posizione a metà gara fino alla medaglia d’argento. Bronzo, con 309 chili, per lo spagnolo David Sanchez, che ha preceduto a parità di misura il georgiano Goga Chkheidze e di una lunghezza proprio Zanni, quinto.













Foto: Federpesistica