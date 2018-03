LIVE Sci alpino, SuperG maschile Are 2018 in DIRETTA: Innerhofer e Paris, ultima occasione della stagione

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile di Are (Svezia), valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà una gara con finalità puramente agonistiche e non per la conquista della Coppa di specialità quella che vedremo sulle nevi svedesi. Kjetil Jansrud, vincendo la prova di casa a Kvitfjell, ha ottenuto anche il successo finale e dunque il norvegese potrà gareggiare a cuor leggero volendo porre il proprio sigillo ancora una volta. In questo il connazionale Svindal, autore di un’ultima gara sottotono, cercherà di ritrovare le giuste sensazioni in questo atto finale per chiudere nel miglior modo possibile l’annata.

Lo stesso discorso vale per gli azzurri. In Norvegia la giornata è stata altamente negativa. Dominik Paris ha commesso un errore importante nel finale e ha chiuso 33esimo (a 1.40), Christof Innerhofer non ha brillato nell’ultimo tratto e si è dovuto accontentare del quattordicesimo posto (a 0.68), Mattia Casse è uscito dopo il secondo intermedio. Emanuele Buzzi ha invece strappato una positiva 15esima piazza (a 0.72 dal vincitore) scendendo col pettorale 38. Matteo Marsaglia fuori dai trenta (a 2.30), Florian Schieder 27esimo. In questo senso, Paris ed Innerhofer, gli unici due azzurri al via, cercheranno di riscattarsi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del superG maschile di Are, valida per le Finali di Coppa del Mondo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà alle 12.00. Buon divertimento!

Clicca qui per leggere la startlist della superG maschile di Are













Foto: pagina facebook Dominik Paris