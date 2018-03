Sci alpino, SuperG maschile Are 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Si completa il programma della velocità alle Finali di Coppa del Mondo ad Are con il superG maschile. Solo due italiani al via, Christof Innerhofer e Dominik Paris.

La startlist e i pettorali di partenza del superG maschile delle Finali di Are

1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

3 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic

4 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic

5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

6 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

7 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

8 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

10 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

11 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head

12 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

13 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

14 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

15 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

16 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

18 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

19 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

20 100558 COOK Dustin 1989 CAN Head

21 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Head

22 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

23 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head

24 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head

25 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

26 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

Programma, orari e tv

Il superG maschile delle Finali di Are è in programma giovedì 15 marzo alle ore 10.30 e sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai Sport + HD e sul satellite su Eurosport HD, mentre in streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport Player e Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del superG maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018.

Il programma

Giovedì 15 marzo

ore 12.00 SuperG maschile

Foto: Fisi-Pentaphoto