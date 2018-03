LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2018 in DIRETTA: Hirscher per un nuovo assolo, Gross e Moelgg outsider.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà la chance per il fenomenale Marcel Hirscher di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in slalom, mancando il podio solo a Levi, quando tornava dall’infortunio.

Il rivale principale sarà sempre lui, il norvegese Henrik Kristtofersen che proverà a tenere ancora aperto anche il discorso classifica generale. Sarà con molta probabilità una lotta a due, anche se gli “altri” non vanno sottovalutati: dal campione olimpico, lo svedese André Myhrer, agli austriaci Michael Matt e Manuel Feller, passando per gli svizzeri Luca Aerni, Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule e il francese Alexis Pinturault. In casa Italia, le chance migliori saranno rappresentate da Stefano Gross e Manfred Moelgg.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La prima manche è in programma alle 9.30, la seconda alle 12.30. Buon divertimento!

