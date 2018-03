Short track, Mondiali 2018 – Arianna Fontana: “Sarò al via solo della staffetta a Montreal”

Reduce dai trionfi di PyeongChang 2018, dove ha ottenuto la medaglia che le mancava, quell’oro nei 500 metri così speciale, oltre all’argento nella staffetta ed al bronzo nei 1000 metri, Arianna Fontana ha preso un’importante decisione in vista dei Mondiali di short track programmati dal 16 al 18 marzo a Montreal (Canada). La campionessa valtellinese, infatti, attraverso il proprio contatto facebook ha annunciato che prenderà parte solo alla prova a squadre, non avendo le energie necessarie per esprimersi al 100% nelle specialità individuali.

“Ciao raghi. Questo weekend ci saranno i campionati mondiali qui a Montréal. Sono partita con l’idea di finire al meglio questa stagione, e una volta giunta qui ho capito che nelle due settimane olimpiche ho dato tutta me stessa ed emotivamente sono “vuota”. Così ho deciso di non correre individualmente, mi dispiace, ma so che entrerei in pista e non sarei me stessa. Sarò sul ghiaccio con le mie compagne per la staffetta, per loro daró tutto ciò che mi rimane, non le deluderò… Spero che, tutti voi che mi avete sostenuta e seguita in questa incredibile avventura, possiate capire la mia decisione, e che continuerete a sostenermi nelle mie prossime avventure. Un bacio, la vostra Ary”.

E’ così l’Italia potrà contare sull’apporto della Freccia bionda solo nella staffetta. A questo punto fari puntati su Martina Valcepina che, nei 500 metri, vorrà riscattarsi dopo la delusione a Cinque Cerchi.













Foto: Fisi-Pentaphoto