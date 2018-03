LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2018 in DIRETTA: Della Monica-Guarise e il sogno di una vita. Matteo Rizzo debutta nel corto maschile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di pattinaggio artistico (giovedì 22 marzo). Oggi si assegnano le prime medaglie al Mediolanum Forum di Milano: le coppie di artistico si daranno battaglia per salire sul podio. L’Italia si affida a Nicole Della Monica/Matteo Guarise e Valentina Marchei/Ondrej Hotarek: sesti e ottavi a tre e quattro punti dai francesi James/Cipres possono sognare in grande ma se la dovranno vedere anche con Peng/Jin, Zabiiako/Enbert, Astakhova/Rogonov mentre per l’oro si sfideranno Savchenko/Massot e Tarasova/Morozov. Prima delle coppie, che scenderanno sul ghiaccio in serata, toccherà allo short program maschile con il nostro Matteo Rizzo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di pattinaggio artistico (giovedì 22 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 con lo short program maschile, poi alle 18.55 spazio al free skating. Buon divertimento a tutti.













