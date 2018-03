LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2018 in DIRETTA: Carolina Kostner, la Regina vuole incantare Milano! Marchei-Hotarek per sognare tra le coppie!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico.

Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le esibizioni delle migliori. L’Italia aspetta Carolina Kostner che potrebbe essere all’ultima recita della carriera e che vorrà esibire un ottimo esercizio di fronte al proprio pubblico per continuare a sperare in un podio iridato. La Regina del Ghiaccio sfiderà la stella Alina Zagitova, la scatenata Kaetlyn Osmond e le giapponesi ma l’assenza di Medvedeva permette di sognare davvero la medaglie. In serata poi spazio alle coppie con gli azzurri Marchei/Hotarek e Della Monica/Guarise che sperano nel colpaccio.

Si inizia alle ore 10.45 e si prosegue fino alle 22.30.













