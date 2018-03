Pattinaggio artistico, Mondiali 2018: Aljona Savchenko e Bruno Massot al comando dopo lo short. Quinto posto per Della Monica-Guarise

Dopo il programma corto del singolo femminile, terminato con la prima posizione provvisoria di Carolina Kostner, la prima giornata dei Campionati del Mondo di pattinaggio artistico a Milano si è conclusa con lo short program delle coppie di artistico.

I Campioni Olimpici Aljona Savchenko e Bruno Massot si trovano al momento al comando della classifica dopo aver pattinato un programma eccellente, eseguendo tra gli altri elementi un maestoso triplo twist di livello 4 giudicato con un +3 unanime da parte di tutti i giudici, così come la sequenza di passi. La coppia tedesca ha terminato la sua prova conquistando l‘altissimo punteggio nonché nuovo primato personale di 82.98 punti. Prestazione eccellente anche per la coppia russa formata da Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, autori anche loro di un programma sensazionale impreziosito da un twist e da un triplo rittberger con un plebiscito di +3 da parte della giuria con cui hanno ottenuto il punteggio di 81.29, guadagnando così la seconda posizione davanti ai francesi Vanessa James e Morgan Ciprès, al terzo posto con 75.32 dopo una buona prova macchiata da un errore sul triplo salchow in parallelo. Poco distanti, al quarto posto, si sono piazzati gli atleti russi Natalia Zabiiako-Alexander Enbert con 74.38.

Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono stati autori di una bellissima prestazione, chiudendo il loro programma corto in quinta posizione con 72.53 punti portando a termine una performance senza sbavature di rilievo in cui hanno raccolto il livello massimo in tutti gli elementi, ottenendo una bellissima risposta da parte dei fan presenti sugli spalti. Leggermente contratta la prova di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek; i pattinatori allenati da Franca Bianconi sono stati autori di una buona performance complessiva, impreziosita da un bellissimo triplo salchow in parallelo ma viziata però da una sbavatura nel triplo twist (leggermente frenato e giudicato con un grado di esecuzione negativo) e nel triplo flip lanciato atterrato con un lieve step out di Valentina. Nonostante queste piccole imprecisioni Marchei-Hotarek hanno mandato in visibilio il pubblico presente al Forum Di Assago con il loro simpaticissimo ed esplosivo programma pattinato sulle note di “Tu vuo fa’ l’americano” di Renato Carosone, piazzandosi in ottava posizione provvisoria con 71.37 punti.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo