Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: tutti gli italiani in gara oggi. Subito Carolina Kostner e Marchei-Hotarek!

Oggi mercoledì 21 marzo incominciano i Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Sarà il Mediolanum Forum di Milano a ospitare la rassegna iridata che chiude la stagione culminata con le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima giornata prevede lo short program femminile e il programma corto delle coppie di artistico.

L’Italia proverà subito a essere protagonista. Riflettori puntati soprattutto su Carolina Kostner che potrebbe chiudere la carriera in questa occasione: la Regina del Ghiaccio si esibirà alle ore 16.05 e cerca un risultato importante per continuare a inseguire le medaglie. Tra le ragazze spazio anche alla giovane Elisabetta Leccardi, subito in mattinata. In serata invece le coppie: Valentina Marchei e Ondrej Hotarek calcheranno il ghiaccio alle 21.30, venti minuti dopo toccherà a Nicole Della Monica e Matteo Guarise.

Di seguito gli italiani in gara mercoledì 21 marzo ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico, tutti gli orari in cui li vedremo sul ghiaccio e il programma dettagliato. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai oltre che su Sky Go e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 21 MARZO:

11.33 Elisabetta Leccardi

16.05 Carolina Kostner

21.30 Valentina Marchei/Ondrej Hotarek

21.49 Nicole Della Monica/Matteo Guarise













(foto Pier Colombo)