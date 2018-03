NBA 2018: Houston vince anche senza Harden. Cleveland cade a Miami, sconfitta ancora Golden State

Nella notte NBA si è estesa a dieci vittorie consecutive la striscia degli Houston Rockets. La “Decima” è arrivata grazie al 118-86 di stanotte contro i Chicago Bulls. Successo ottenuto senza James Harden, tenuto a riposo: a fare da mattatore ci ha pensato Eric Gordon, con 31 punti e 8 triple realizzate. Non c’è stata partita in termini di intensità, energia e soprattutto organizzazione di squadra, troppo superiori i Rockets, che hanno ottenuto anche 21 punti da Trevor Ariza e una doppia doppia da Chris Paul, con 13 e 10 assist, al ritorno dopo tre partite di assenza.

Mentre Houston è saldamente al comando ad Ovest, ad Est è sempre Toronto a comandare. I Raptors hanno ritrovato la vittoria stanotte, battendo per 114-110 i Denver Nuggets. Un brutto colpo per gli ospiti, avanti di otto all’inizio del quarto periodo (90-82) ma poi crollati, vedendo ora allontanarsi l’ottavo posto, distante ora due partite. Non sono bastati i 29 e 16 rimbalzi di Nikola Jokic e i 20 punti di Paul Millsap per Denver. Per i padroni di casa, invece, 15 punti a testa per DeRozan, Valanciunas e VanVleet.

Ad interessare di più nella Eastern Conference è la corsa per il terzo posto. La sconfitta di stanotte a Miami complica le cose per i Cleveland Cavaliers. Gli Heat hanno messo in scena una grande prova difensiva, vincendo 98-79, con Dwyane Wade (12 punti) che si è concesso il lusso di stoppare LeBron James (18 punti) non una ma ben due volte. I Cavs, che hanno perso pure Kevin Love uscito all’intervallo per una botta ad un dente subita nei primi minuti di partita, hanno fatto registrare il minimo stagionale per punti ed ora sono tallonati da vicino da Philadelphia e Indiana, che ha avuto la meglio per 92-81 contro i Golden State Warriors. I campioni in carica, falcidiati dagli infortuni, sono mancati nel finale, soccombendo sotto i colpi di Victor Oladipo (24 punti), subendo la seconda sconfitta consecutiva: si tratta solo della nona volta sotto la gestione di Steve Kerr.

Serata complicata per i San Antonio Spurs. Non solo per la sconfitta 116-106 sul campo dei Washington Wizards, quanto per l’infortunio al ginocchio sinistro occorso a LaMarcus Aldridge. “Siamo al punto che se gli viene un raffreddore siamo in guai seri“, ha fotografato alla perfezione la situazione Manu Ginobili a fine partita. Lo stop rischia infatti di complicare il resto della stagione e la corsa ai playoff, con gli Spurs al sesto posto e in piena lotta. Grande prova di squadra per Washington, con sette uomini in doppia cifra e Markieff Morris miglior realizzatore con 15 punti. Il terzo posto ad Ovest appartiene sempre di più ai Portland Trail Blazers, che hanno sconfitto 107-103 i New Orleans Pelicans. Grande prova del solito Damian Lillard, autore di 41 punti con 20 nel solo quarto periodo, prima di volare via a fine partita per l’imminente nascita del figlio. I padroni di casa non sono riusciti a contenerlo e hanno dovuto arrendersi, nonostante 36 punti e 14 rimbalzi di Anthony Davis.

A proposito di playoff, vittoria fondamentale per i Los Angeles Clippers, la seconda consecutiva. Il 105-98 contro i Milwaukee Bucks tiene apertissime le speranze, con la squadra di LA ora ad una partita e mezzo dall’ottavo posto occupato da Minnesota. A decidere è stato un parziale di 13-0 che ha indirizzato il match nel quarto periodo. Miglior marcatore Tobias Harris con 19, DeAndre Jordan in doppia doppia (12 e 16 rimbalzi), contro un Giannis Antetokounmpo da 26 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. I Bucks sono ora ottavi ad Est, scavalcati da Miami. Infine, Dallas ha battuto Sacramento per 103-97, con 20 di Harrison Barnes.

I risultati di martedì 27 marzo

Washington Wizards – San Antonio Spurs 116-106

Toronto Raptors – Denver Nuggets 114-110

New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers 103-107

Houston Rockets – Chicago Bulls 118-86

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 98-79

Sacramento Kings – Dallas Mavericks 97-103

Golden State Warriors – Indiana Pacers 81-92

Los Angeles Clippers – Milwaukee Bucks 105-98

Foto: pagina Facebook Chris Paul