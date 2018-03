LIVE Motocross, GP Argentina 2018 in DIRETTA: Antonio Cairoli subito all’attacco nella MXGP. Il Supersiculo alla riscossa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Argentina del Mondiale di motocross 2018.

Antonio Cairoli va subito all’attacco nella MXGP. Tony inizia la stagione a caccia del decimo titolo iridato. Lo ha fatto con il piede giusto, vincendo la qualifying race, dominata dall’inizio alla fine. Il pilota italiano della KTM è senza dubbio il favorito principale di oggi, l’uomo da battere, ma dovrà comunque stare attento ai suoi rivali. In assenza dello sloveno Tim Gajser, infortunato, il ruolo di primo sfidante spetta ancor di più all’olandese Jeffrey Herlings, compagno di marca di Cairoli, rimasto più attardato nella gara di qualificazione. Vietato sottovalutare, poi, le Yamaha del francese Romain Febvre e del belga Jeremy Van Horebeek così come la Kawasaki di un altro belga, Clement Desalle.

Gara-1 è in programma alle 17.10, gara-2 alle 20.10. Noi seguiremo tutto in tempo reale, con aggiornamenti continui per non farvi perdere nulla. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE del GP d’Argentina di motocross!

Foto: Valerio Origo