LIVE Moto2, GP Qatar 2018 in DIRETTA: Francesco Bagnaia sfida Alex Marquez, avvio rovente a Losail

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale Moto2 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonistI cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi quando conterà davvero, quando verrà messa in palio la vittoria.

Francesco “Pecco” Bagnaia della terza casella sfida il grande favorito di questa stagione Alex Marquez, fratellino di Marc. Lo spagnolo, dalla pole, ha confermato grande velocità sul tracciato qatariano e in gara è il favorito n.1. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha lavorato molto pensando alla corsa domenicale. Il tempo ottenuto con le dure lo testimonia. Per cui, attendiamoci una gran bella sfida Italia-Spagna di cui vorranno far parte anche Lorenzo Baldassarri (2° nelle qualifiche) ed un sorprendente Romano Fenati che, all’esordio in questa categoria, ha ottenuto il 5° tempo. Davvero incredibile!

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale Moto2 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.10 con il warm up. Nel pomeriggio la gara (ore 15.20). Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELLA MOTO2













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI