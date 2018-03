Moto2, GP Qatar 2018: risultato e classifica qualifiche. Alex Marquez in pole, Baldassarri e Bagnaia lo inseguono. Stupisce Fenati (5°)

Missione compiuta per lo spagnolo Alex Marquez nelle qualifiche del GP del Qatar 2018, prova valida per il Mondiale di Moto2. Il fratellino di Marc era tra i favoriti ed ha confermato le attese siglando la pole odierna con il crono di 2’02″299. Una prestazione frutto di un ottimo lavoro del Team EG 0,0 Marc VDS che ha messo l’iberico nelle migliori condizioni possibili.

Alle sue spalle una coppia di italiani rampanti: Lorenzo Baldassarri (Pons HP40), a +0″308 dalla vetta, estremamente veloce in questo weekend, e Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) a +0″544 dal leader. Impressionante, in questo senso, il piemontese che ha ottenuto il suo crono con gomme dure, quelle che solitamente si usano in gara. Un segnale dell’ottimo lavoro svolto dalla squadra di Valentino Rossi.

Scorrendo la graduatoria, sorprende Romano Fenati. Il rookie della categoria stampa il quinto tempo di giornata in 2’00″899, dando una risposta piuttosto importante sulle sue qualità di guida in sella alla Kalex del Marinelli Snipers Team. Deciso in frenata, come in Moto3, il centauro italiano ha risposto presente. Ottava piazza, invece, per Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), a 763 millesimi da Marquez, e non in grande spolvero come ci si poteva aspettare.Tra gli osservati speciali in ottica gara anche la KTM di Miguel Oliveira, quarta a 547 millesimi dal vertice e dotata di un gran passo.

Per quanto concerne gli altri italiani, troviamo Simone Corsi in quattordicesima piazza, Luca Marini 17°, Locatelli 23°, a precedere il campione del mondo della Moto3 2017 Joan Mir, Manzi 28° e Fuligni 31°.

CLASSIFICA – QUALIFICHE MOTO2 – GP QATAR 2018

OS # RIDER GAP 1 73 A. MARQUEZ 2:00.299 2 7 L. BALDASSARRI +0.308 3 42 F. BAGNAIA +0.544 4 44 M. OLIVEIRA +0.547 5 13 R. FENATI +0.600 6 52 D. KENT +0.666 7 9 J. NAVARRO +0.739 8 54 M. PASINI +0.763 9 23 M. SCHROTTER +0.830 10 22 S. LOWES +0.868













Foto: Valerio Origo