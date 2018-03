LIVE F1, Test Barcellona 2018 in DIRETTA: mercoledì 7 marzo. Ricciardo fa la differenza, Hamilton in scia. Raikkonen gira poco

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test collettivi riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1. Sul circuito del Montmeló (Spagna) si preannuncia una giornata importante. A differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana, i team dovrebbero godere di un meteo favorevole per testare le nuove vetture.

Toccherà ai piloti che ieri sono rimasti fermi: in casa Ferrari, infatti, verrà schierato Kimi Raikkonen. Solo Mercedes e Williams dovrebbero continuare, a meno di cambi dell’ultima ora, l’alternanza tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton e tra Sergey Sirotkin e Lance Stroll per dividersi compiti. Tutti i team in ballo, a meno di sorprese, non cercheranno il tempo ad ogni costo ma si focalizzeranno sulla necessità di raccogliere più dati possibili. Interessante verificare anche quel che saprà fare la Red Bull con Daniel Ricciardo. Vettura di Milton Keynes che, a detta di Toto Wolff, è quella messa meglio. Staremo a vedere!

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test collettivi riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 9.00. Buon divertimento!

17.01 Torna in pista la Williams di Sirotkin dopo i problemi avuti in pit-lane. Anche Bottas esce nuovamente. Raikkonen sempre ai box.

17.00 CLASSIFICA DEI TEMPI. Manca un’ora al termine di questa giornata di test.

DRIVER TEAM TIME 1 Ricciardo Red Bull 1m18.047s 2 Hamilton Mercedes 1m18.400s 3 Bottas Mercedes 1m18.560s 4 Vettel Ferrari 1m19.541s 5 Alonso McLaren 1m19.856s 6 Sainz Renault 1m20.042s 7 Grosjean Haas 1m20.237s 8 Raikkonen Ferrari 1m20.242s 9 Stroll Williams 1m20.349s 10 Hulkenberg Renault 1m20.758s 11 Ocon Force India 1m20.805s 12 Hartley Toro Rosso 1m20.834s 13 Leclerc Sauber 1m20.919s 14 Sirotkin Williams 1m24.162s

16.57 I tempi di Raikkonen con le supersoft sono parecchio alti. Sicuramente la Ferrari avrà montato molto carburante per valutare il passo gara.

16.55 Raikkononen monta le supersoft. Al primo passaggio fa registrare 1:20.804.

16.53 La Sauber esce o non esce?

To move or not to move … that is the question @F1 🤔 #F1Testing pic.twitter.com/3pDEjg3JrP — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) March 7, 2018

16.52 Oggi Ricciardo è stato davvero scatenato: miglior tempo e simulazione di gara. Una giornata estremamente positiva per l’australiano sulla sua Red Bull.

16.48 Ora non c’è nessuno in pista. Da annotare che la McLaren non è ancora uscita nel pomeriggio e che la Williams di Sirotkin è ferma da un pezzo dopo il problema avuto in pit-lane.

16.47 Una foto di Raikkonen oggi. Il finlandese è ancora fermo ai bo.

16.43 Ricciardo chiude il suo infinito run con una prova di pit stop. Raikkonens sempre al top.

16.42 Ulteriore miglioramento di Bottas: 1:18.560 per il finlandese, ora distante 0.16 da Hamilton.

16.40 Intanto poca attività in pista a parte Bottas che sta simulando un long run sulle ultrasoft.

16.38 Raikkonen ha davvero girato molto poco oggi pomeriggio. La Ferrari non ha permesso al finlandese di sfruttare al meglio queste ore di test, vediamo se qualcosa cambierà negli ultimi 80 minuti a disposizione.

16.36 Bottas sta cercando di sfruttare le ultrasoft ma non riesce ad avvicinarsi ai tempi di Ricciardo. Raikkonen è sempre ai box.

16.30 Bottas si migliora ancora: 1:18.643 e sale in terza posizione. Raikkonen rientra ai box dopo aver effettuato 23 giri su gomma soft.

16.28 Bottas torna in pista e stampa subito un rilevante 1:18.971 su gomme ultrasoft. Nessun miglioramento per Raikkonen.

16.25 LA FERRARI STA CARBURANDO! 1:20.242 per Raikkonen che sale in ottava posizione a a cinque centesimi da Grosjean.

16.24 Anche Ocon sfonda il muro dei 100 giri.

A century of laps! Esteban goes into the three digits as he continues his programme. Longer runs on the cards and we’re starting to miss him… #F1Testing — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) March 7, 2018

16.21 La Ferrari deve dare una scossa.

Iceman on track! ❄️ He was feeling unwell this morning, but Kimi's now up to 15 laps His best so far is a 1:20.520#F1 #F1Testing pic.twitter.com/6IUkPq2363 — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

16.19 Raikkonen si migliore! 1:20.520 per la finlanese che però rimane in nona posizione. Sta sempre girando con le soft.

16.18 Raikkonen torna in pista.

16.16 Intanto riepiloghiamo quanto successo fino a questo momento. Ricciardo ha siglato il miglior tempo (1:18.047) su come hypersoft, la mescola più morbida messa a disposizione da Pirelli. L’australiano ha effettuato anche una vera e propria simulazione di gara. Secondo Lewis Hamilton che ha girato in mattinata con la Mercedes (1:18.400 su ultrasoft) che precede di due decimi il compagno Valtteri Bottas su hypersoft. Sebastian Vettel ha montato le soft e dunque paga 1.1 di distacco da Hamilton. Pochi giri per Raikkonen in questo pomeriggio.

16.15 Solo Hulkenberg sta girando in questo momento.

16.10 Intanto ecco il conto dei giri. Raikkonen dovrà darsi da fare in questi ultimi 110 minuti di test.

Testing standings update

ric 1:18.047 128 laps

ham 1:18.4 90 laps

bot 11:18.658 37 laps

vet 66 laps

alo 47 laps

sai 88 laps

gro 64 laps

str 63 laps

rai 12 laps (kimi is back)

hul 51 laps

oco 95 laps

har 66 laps

lec 117 laps

sir 44 laps #f1testing — ThePitCrewOnline © (@PitCrew_Online) March 7, 2018

16.08 Non c’è attività in pista in questo momento. Piccolo istante di pausa prima di lanciarsi verso l’ultima parte di questa giornata di test.

16.05 Un po’ di scatti dei piloti visti in pista oggi.

16.03 Ricciardo intanto è rientrato ai box, ha cambiato gomme ed è riuscito: terzo segmento della sua simulazione di gara.

16.01 Tanto lavoro oggi per Leclerc.

Sauber new boy @Charles_Leclerc is storming through the lap count He's one of two drivers to hit the 100 club so far, with 117 laps 👊 Only Daniel Ricciardo, on 126, has more#F1 #F1Testing pic.twitter.com/L9YuPUyOml — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

16.00 CLASSIFICA DEI TEMPI. Mancano due ore al termine della seconda giornata di test.

1 Ricciardo Red Bull 1m18.047s 2 Hamilton Mercedes 1m18.400s 3 Bottas Mercedes 1m18.658s 4 Vettel Ferrari 1m19.541s 5 Alonso McLaren 1m19.856s 6 Sainz Renault 1m20.042s 7 Grosjean Haas 1m20.237s 8 Stroll Williams 1m20.349s 9 Raikkonen Ferrari 1m20.600s 10 Hulkenberg Renault 1m20.758s 11 Ocon Force India 1m20.805s 12 Hartley Toro Rosso 1m20.834s 13 Leclerc Sauber 1m20.919s 14 Sirotkin Williams 1m24.162s

15.56 Raikkonen torna ai box dopo aver percorso 12 giri senza lasciare segni particolari: non ha cercato di piazzare il tempo ma sta svolgendo dei lavori di messa a punto sulla Ferrari.

15.53 Diamo uno guardo del numero di giri percorsi dai vari piloti. Ricciardo domina con 122, in tripla cifra anche Leclerc (113). Hamilton si è spinto fino a 90, Vettel 66 in mattinata, Raikkonen 11 nel pomeriggio, Bottas 31.

15.50 Giro lento per Raikkonen mentre Ricciardo continua a girare con la media: 30 giri percorsi consecutivamente (con un solo pit-stop per rapido cambio gomme). Alonso sempre ai box, è rientrato anche Bottas.

15.49 Nessun grosso problema per Sirotkin che tra poco tornerà in pista.

15.48 Raikkonen pian piano prova a salire la classifica: è nono con 1:20.600 realizzato con gome soft.

15.46 Raikkonen non riesce a migliorarsi mentre Bottas scende a 1:19.008.

15.45 Ricciardo continua nella sua simulazione di gara, Bottas esce su supersoft.

15.44 I meccanici della Williams hanno soccorso così Sirotkin.

🔴 Los mecánicos tienen que remolcar el Williams al garaje después de quedarse parado nada más entrar al pitlane. #F1testing pic.twitter.com/plUGWIFG1e — F1 VAVEL (@F1_VAVEL) March 7, 2018

15.42 Primo tempo di giornata per Raikonen: 1:21.094 con gomme soft, è soltanto 13esimo ma ora dovrebbe migliorarsi.

15.40 Intanto la Williams di Sirotkin non riesce a raggiungere i suoi box e si ferma tra quello della Red Bull e della Ferrari.

15.38 Raikkonen torna in pista insieme a Ricciardo che monta gomme medie ed è in piena simulazione GP.

15.36 Ricciardo torna ai box dopo aver effettuato un long run di rilievo. La sua Red Bull ha completato fino a ora 110 giri e ha anche il miglior tempo.

15.34 Dunque soltanto un installation lap per Raikkonen su gomme medie. Vedremo ora come si comporterà la Ferrari.

15.33 Solo un giro per Raikkonen che rientra subito ai box.

15.31 Finalmente inizia il pomeriggio di Raikkonen. La Ferrari scende in pista.

15.30 BANDIERA VERDE. Spinta via rapidamente la Toro Rosso di Hartley.

15.29 BANDIERA ROSSA! Hartley si è fermato alla fine della pitlane..

15.28 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 Ricciardo Red Bull HS 1m18.047s 2 Hamilton Mercedes US 1m18.400s 3 Bottas Mercedes HS 1m18.658s 4 Vettel Ferrari S 1m19.541s 5 Alonso McLaren HS 1m19.856s 6 Sainz Renault M 1m20.042s 7 Grosjean Haas S 1m20.237s 8 Stroll Williams S 1m20.349s 9 Hulkenberg Renault SS 1m20.758s 10 Ocon Force India S 1m20.805s 11 Hartley Toro Rosso S 1m20.834s 12 Leclerc Sauber SS 1m20.919s 13 Sirotkin Williams S 1m24.162s

15.25 Ancora 1:23.8 per Ricciardo. Se questo è il reale ritmo della Red Bull con le Medie (ne dubitiamo) ci sarebbe da preoccupars

15.22 100 giri per Ricciardo ancora sull’1:23.3, ritmo altissimo per l’australiano con le Medie

15.20 In pista rimangono Ricciardo ancora sull’1:23.3 e Sirotkin addirittura 1:25.0

15.18 Stranissimo ritmo di Ricciardo che rimane sull’1:23.3 e 1:23.0, intanto Hulkenberg va ai box

15.15 Ancora un 1:19.929 per Bottas, il passo della W09 appare davvero eccezionale anche con le Medie. Ricciardo invece procede molto più lentamente sull’1:23

15.13 Inizio di pomeriggio davvero scintillante per Bottas

No letting up… it’s @ValtteriBottas turn to hunt some laps this afternoon! 20 sun-kissed laps on his tally already 👊🇫🇮 #DrivenByEachOther #F1Testing pic.twitter.com/kAAa7gXZKH — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 7, 2018

15.11 Torna nuovamente in pista Leclerc, assieme ad Ocon

15.10 Prosegue a martellare Bottas con 1:19.500 poi 1:19.490 e infine 1:19.380! Che passo per il finlandese!

15.07 Kimi Raikkonen non è ancora sceso in pista con la Ferrari.. per il finlandese il tempo stringe..

15.05 Bottas ancora sull’1:19.758 con le Medie

15.03 La situazione meteo migliora ora dopo ora

15.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A 3 ORE DALLA FINE

1 Ricciardo Red Bull HS 1m18.047s 2 Hamilton Mercedes US 1m18.400s 3 Bottas Mercedes HS 1m18.658s 4 Vettel Ferrari S 1m19.541s 5 Alonso McLaren HS 1m19.856s 6 Sainz Renault M 1m20.042s 7 Grosjean Haas S 1m20.237s 8 Stroll Williams S 1m20.349s 9 Ocon Force India S 1m20.805s 10 Hartley Toro Rosso S 1m20.834s 11 Leclerc Sauber SS 1m20.919s 12 Hulkenberg Renault S 1m21.206s 13 Sirotkin Williams S 1m24.162s

14.58 Hartley scende in pista e aumenta il computo dei 61 giri attuali

14.55 Hulkenberg torna ai box, come Sirotkin e Leclerc. Ancora nessuna novità da Raikkonen

14.53 La Willliams conferma il cambio tra Stroll e Sirotkin..

14.50 Grosjean è ai box dopo 13 giri pomeridiani

Garage based again following @RGrosjean’s last outing which was a 13-lap run on medium rubber.#F1Testing #HaasF1 pic.twitter.com/WUUmkB14Kd — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 7, 2018

14.47 Al momento in pista Leclerc, Sirotkin, Hulkenberg e Ocon

14.46 Hulkenberg con le SuperSoft lima otto decimi al suo tempo precedente

14.43 Tornano nuovamente in pista Hulkenberg e Ocon

14.42 Sembra che Bottas abbia montato le HyperSoft

14.41 Bottas piazza un altro 1:19, torna ai box, ma ne esce subito

14.39 Rientra sul tracciato anche Leclerc

14.38 Nel suo ruolino di marcia Bottas ha fatto segnare prima un 1:19 poi un 1:20

14.36 Nel suo giro veloce Bottas oltre al record nel T1 ha piazzato anche il suo primato personale nel T2

14.34 Il finlandese si porta a meno di sei decimi da Ricciardo che ha, però, 4 mescole di vantaggio!!!

14.33 BOTTAS!!! 1:18.658 CON LE MEDIE!! LA MERCEDES NON SCHERZA PER NIENTE!

14.32 Record assoluto nel T1 per Valtteri Bottas che nel frattempo ha già piazzato un incredibile 1:19.411 con le Medie!

14.30 Primo giro in 1:20.361 per Valtteri Bottas. La Mercedes impressiona sul fatto che non ha il minimo problema a piazzare un ottimo giro appena uscita dal garage..

14.28 Torna a girare anche Romain Grosjean

14.26 Sirotkin fa segnare 1:26.153 poi 1:25.009. Entra in pista anche Valtteri Bottas, come le Medie

14.24 Dopo 10 giri Hulkenberg torna ai box

14.22 Ancora 1:21.206 per Hulkenberg. Esce dai box anche Sirotkin

14.19 Prosegue nel suo long run Hulkenberg che procede sull’1:21.234

14.17 Hulkenberg passa a 1:21.466, è ancora undicesimo, ma si sta avvicinando a Leclerc

14.14 1:21.547 per Hulkenberg che si portaa sei decimi dalla penultima posizione di Leclerc

14.13 Hulkenberg fa segnare 1:22.480 nel suo primo passaggio

The Hulk Unleashment has begun… @HulkHulkenberg to the track for an afternoon drive #RSspirit #F1Testing pic.twitter.com/gEy74zRkdV — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) March 7, 2018

14.11 Ecco la conferma: sarà Kimi Raikkonen a guidare la Ferrari questo pomeriggio

14.10 Sergio Perez è impegnato in una serie di foto in attesa di tornare in pista

Out of the car today, @SChecoPerez is taking part in the official @f1 photoshoot – a Barcelona Testing tradition. As a beloved Christmas classic would say, “the same procedure as every year!” pic.twitter.com/aTGANwQEOx — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) March 7, 2018

14.08 Ecco Nico Hulkenberg! Il tedesco è pronto a scendere in pista!

14.07 La Williams annuncia che a breve ci sarà di nuovo movimento in pista. Ci sarà da fidarsi?

Despite a cancelled lunch break, there’s no action out on track… but we think there might be in a few minutes 😏 #FW41 #F1Testing #F1 — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 7, 2018

14.05 Ci saranno novità anche in Mercedes con Valtteri Bottas al posto di Hamilton e in Williasm con Sirotkin al posto di Stroll

14.02 Prende il via la quinta ora dei test, ma di vetture ancora nemmeno l’ombra..

14.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A 4 ORE DALLA CONCLUSIONE

1 Ricciardo Red Bull HS 1m18.047s 2 Hamilton Mercedes US 1m18.400s 3 Vettel Ferrari S 1m19.541s 4 Alonso McLaren HS 1m19.856s 5 Sainz Renault M 1m20.042s 6 Grosjean Haas S 1m20.237s 7 Stroll Williams S 1m20.349s 8 Ocon Force India S 1m20.805s 9 Hartley Toro Rosso S 1m20.834s 10 Leclerc Sauber SS 1m20.919s

13.56 Sembra proprio che fino alle 14.00 ci sarà la pausa pranzo anche se non era previste..

13.53 Sembra confermato che sarà proprio Kimi Raikkonen a salire sulla Ferrari nella seconda metà del turno odierno. La scuderia non ha ancora emesso un comunicato ufficiale, ma arrivano comunque diverse conferme

13.50 Per il momento Esteban Ocon ha completato 64 giri con il miglior crono di 1:20.805

At the break-which-is-officially-not-for-lunch, @OconEsteban has completed 64 laps with a best of 1:20.805. Onwards and upwards after the break!#F1Testing — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) March 7, 2018

13.49 Anche la Force India conferma che per ora non ci sarà attività in pista

There is no official lunch break today, but at the moment we are not running while we are consuming food. Make of that what you want. #F1Testing — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) March 7, 2018

13.46 Ancora tutti ai box al Montmelò. Vedremo se in concomitanza con le 14.00 i primi piloti torneranno a girare

13.42 Ecco il riepilogo dei giri completati

Sin actividad ahora en pista, repasamos los que más han rodado #F1Testing

HAM 90

RIC 89

SAI 88

LEC 80

VET 66

OCO 64

STR 63

HAR 53

GRO 51

ALO 47 pic.twitter.com/Xlg43KTA5L — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) March 7, 2018

13.40 Mercedes e Red Bull hanno passato i 90 giri, mentre la Renault è a 88 con Sauber 80. Ferrari ferma a 66

13.35 Tutto tace a Barcellona, vedremo chi sarà il primo a tornare in pista..

13.32 Anche per la Mercedes, più che una pausa pranzo, si parla di “timeout”

No ‘official’ lunch break today, but we’re calling a quick timeout 😎 90 laps for @LewisHamilton this morning. Let’s see if @ValtteriBottas can get close to that number this afternoon #DrivenByEachOther #F1Testing pic.twitter.com/F1pFw6u9PP — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 7, 2018

13.30 Breve pausa pranzo anche per Charles Leclerc, dopo 80 giri completati in mattinata

Seems like @Charles_Leclerc will get a (short) lunch break afterall 👍 80 laps in the morning sessions leaves us wanting more… 😊 pic.twitter.com/4ohqvvMn07 — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) March 7, 2018

13.29 Un breve riassunto delle prime 4 ore di turno

Plenty of laps on the board this morning in Barcelona With some scorching laps on the hypersoft tyres too 🔥#F1 #F1Testinghttps://t.co/ypU2wPUz7B — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

13.28 Si chiude la giornata di Lance Stroll. Dal pomeriggio scenderà in pista il suo compagno Sergey Sirotkin

That’s Lance done and dusted for the day with 63 laps on the board. Sergey’s next up in the #FW41 this afternoon #F1Testing #F1 pic.twitter.com/X89bLJ3tDF — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 7, 2018

13.27 Ocon ci smentisce subito e parcheggia la sua Force India ai box. Tutti fermi al Montmelò

13.26 Anche se la pista rimane aperta, c’è solo Ocon sul tracciato

13.23 Kevin Magnussen non gira, ma è comunque impegnato..

So this is how @KevinMagnussen’s spending lunch! 🏎🇩🇰😎 pic.twitter.com/tDQYSkhuNK — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 7, 2018

13.22 Un riassunto generale della prima parte della giornata

Day 2 quick stats! So far it appears that a certain RedBull has taken a fancy to our #Fit4F1 Pink tyres. #F1Testing#HyperSoft https://t.co/5EmWrudp9i pic.twitter.com/y2xVNIFi5u — Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 7, 2018

13.18 Lewis Hamilton si ferma dopo 85 giri completati

👏 @LewisHamilton powering through lunch and continuing to clock the laps in – 85 for the day so far! #DrivenByEachOther #F1Testing pic.twitter.com/P5j2VjswoJ — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 7, 2018

13.15 Giungono voci dal paddock che Kimi Raikkonen starebbe meglio. Sembra, dunque, che “Ice Man” prenderà il posto di Vettel nel pomeriggio..

13.13 Il sole inizia a fare il suo dovere e l’asfalto passa i 35°

13.11 Esteban Ocon torna ai box con la Force India. Per il francese, tuttavia, rimane l’ottava posizione

13.09 Con questo 1:18.047 Ricciardo allunga su Hamilton a 353 millesimi a parità di gomme HyperSoft. Seb Vettel rimane terzo 1,5 secondi dalla vetta, ma con tre mescole di differenza

13.06 Un tempo che non passa inosservato quello di Ricciardo

RICCIARDO AGAIN!! It's now a 1:18.047!! #F1Testing

The 17th are so close!!! pic.twitter.com/ucojP8NI1M — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 7, 2018

13.04 RICCIARDO!!!! 1:18.047!! TEMPONE PER L’AUSTRALIANO CHE SEGNA IL NUOVO RECORD DEL TRACCIATO (battendo il tempo, non ufficiale, di Felipe Massa del 2008)

13.03 Saranno pronti i meccanici alla sfida dei pit stop? Pirelli li ha avveriti..

13.02 Daniel Ricciardo ancora con HyperSoft fa registrare un settore record ma non migliora per colpa di un T3 lento

13.01 AGGIORNAMENTO TEMPI A 5 ORE DALLA CONCLUSIONE

1 Ricciardo Red Bull HS 1m18.357s 2 Hamilton Mercedes HS 1m18.400s 3 Vettel Ferrari S 1m19.541s 4 Alonso McLaren HS 1m19.856s 5 Sainz Renault M 1m20.042s 6 Grosjean Haas S 1m20.237s 7 Stroll Williams S 1m20.349s 8 Ocon Force India S 1m20.805s 9 Hartley Toro Rosso S 1m20.834s 10 Leclerc Sauber SS 1m21.110s

13.00 Anche se non c’è la pausa pranzo, la Toro Rosso decide di effettuare il break. 53 giri al momento per Brendon Hartley

We're stopping for our lunch break, as sadly, there is no official break in today's schedule 👎@BrendonHartley has racked up 53 laps in the morning session 👍#F1Testing pic.twitter.com/yTwJNaTok7 — Toro Rosso (@ToroRosso) March 7, 2018

12.58 Lewis Hamilton mentre esce dai box. L’inglese ha fatto segnare 1:18.400 con HyperSoft

Lewis Hamilton is now P2 with a thrilling 1:18.400! His best time so far! #F1Testing pic.twitter.com/zvLXOtizoO — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 7, 2018

12.57 Ci si avvicina alla pausa pranzo, che oggi non ci sarà, e la Red Bull fa il primo bilancio di giornata. Per Daniel Ricciardo 75 giri e il miglior tempo 1:18.357 con HyperSoft

We're approaching the halfway point on day two and the Honey Badger is feeling it 👊🇦🇺 He's completed 75 laps so far with the top time of 1:18.357 #F1Testing pic.twitter.com/93ny7icZOg — Red Bull Racing (@redbullracing) March 7, 2018

12.55 La situazione meteo parla di oltre 13° di atmosfera, mentre l’asfalto ha passato i 36°

12.53 Charles Leclerc rimane decimo ma migliora fino a 1:21.110 con le SuperSoft

12.52 Ecco le immagini della McLaren di Fernando Alonso, parcheggiata nella ghiaia.. 47 giri prima del problema tecnico che l’ha appiedato

It was a productive morning for Fernando Alonso, until this stoppage 47 laps on the board before an oil leak spoiled the fun 😫 Can they turn it around this afternoon?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/FuJzfr7VjO — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

12.51 Carlos Sainz si ferma ai box dopo 88 giri totali, mentre esce Lewis Hamilton con le SuperSoft!

12.49 Esteban Ocon torna ai box, mentre ne esce Charles Leclerc

12.47 Per Ricciardo prova di partenza alla fine della pit lane. Per l’australiano già 75 giri completati, Carlos Sainz è già a 86

12.44 Torna in pista Lance Stroll e segue Daniel Ricciardo, di nuovo sul tracciato

12.40: Ocon e Sainz sono i piloti rimasti in pista.

12.37: Vettel uguaglia il suo best di giornata girando in 1’19″862 con gomme medie sulla sua Ferrari, concludendo così il suo long run.

12.32: RICCIARDOOO!!!! 1’18″357!!! Miglior crono davanti ad Hamilton: 43 millesimi di vantaggio per l’Australiano. Si tratta del nuovo primato della pista.

12.29: Red Bull ora in pista con le gomme hypersoft. Interessante verificare il confronto con Hamilton.

12.26: Vettel continua il lavoro con le medie: 1’20” basso il passo di Seb che non sembra curarsi delle prestazioni di Hamilton.

12.24: Ancora Stroll che abbassa i suoi tempi: 1’20″349 per il canadese della Williams ora in settima piazza.

12.23: Stroll guadagna una posto in graduatoria con la sua Williams: il canadese è ottavo in 1’20″811 con gomme soft. Best time anche per la Sauber-Alfa Romeo di Leclerc ma l’1’21″172 non gli permette di schiodarsi dal decimo posto.

12.20: Dopo una breve sosta, Hamilton stampa con le hypersoft il nuovo limite di 1’18″400 rafforzando la propria leadership mentre esce la Ferrari.

12.18: Prove di partenza in pit-lane per Hamilton che ritorno in pista.

12.17: Rientrano ai box sia la Red Bull di Ricciardo che la Ferrari di Vettel: 65 giri per l’australiano e 57 giri per il ferrarista.

12.15: Fans anche di Robert Kubica in tribuna:

We *think* there may be some Robert Kubica fans around#F1 #F1Testing pic.twitter.com/ihmyB1OE2C — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

12.13: Lewis, dopo aver ottenuto degli intertempi record, sbaglia nell’ultimo settore e non migliora il suo tempo: 1’18″732 per il britannico mentre Ricciardo non sta spingendo in questo momento.

12.10: Hamilton e Ricciardo, entrambi con gomme ultrasoft. Vedremo se cercheranno il tempo o meno.

12.07: Di seguito un aggiornamento dei tempi:

1 Hamilton Mercedes 1m18.684s – gomme ultrasoft 2 Ricciardo Red Bull 1m18.964s – gomme ultrasoft 3 Vettel Ferrari 1m19.541s – gomme soft 4 Alonso McLaren 1m19.856s – gomme hypersoft 5 Sainz Renault 1m20.042s – gomme medie 6 Grosjean Haas 1m20.237s – gomme soft 7 Ocon Force India 1m20.805s – gomme soft 8 Hartley Toro Rosso 1m20.834s – gomme soft 9 Stroll Williams 1m20.900s – gomme soft 10 Leclerc Sauber 1m21.196s – gomme soft

12.04: TESTACODA DI HARTLEY!!! Il neozelandese sbaglia nell’ultimo tratto della pista ma poi recupera la sua Toro Rosso, rientrando ai box.

12.03: Dopo aver ottenuto il tempo record nel primo settore, Hamilton invece riporta la sua Mercedes ai box. Nel frattempo in pista anche la Ferrari che però continua il proprio programma con le gomme medie.

12.01: FUOCHI D’ARTIFICIO!! Hamilton e Ricciardo con le ultrasoft si migliorano: il britannico della Mercedes scende a 1’18″684 mentre Ricciardo a 1’18″964. 280 i millesimi di differenza tra i due.

11.57: Hamilton e Ricciardo nuovamente in pista. L’australiano della Red Bull con le ultrasoft.

11.54: Long run anche per Hartley (Toro Rosso) con gomme soft: passo dell’1’21” alto.

11.47: Rientra ai box anche Seb. Di seguito il computo dei giri coperti dai piloti:

Sainz 66

Hamilton 56

Ricciardo 53

Leclerc 51

Alonso 47

Vettel 45

Grosjean 43

Hartley 36

Ocon 34

Stroll 29

11.46: Lewis rientra ai box insieme a Leclerc. Ora in pista c’è soltanto Vettel che continua il suo long run con le medie sul passo dell’1’20”.

11.45: 1’18″752 PER HAMILTON!!!! Il britannico migliora il suo tempo e rafforza la leadership con la Mercedes.

11.44: Stroll rientra ai box, dopo un buon run.

11.41: 1’21″087 per Stroll che migliora e si porta in nona posizione scavalcando Leclerc sulla Sauber.

11.39: Il primo giro di Lewis è di 1’23″037.

11.37: Hamilton torna in pista montando le supersoft nel frattempo.

11.33: Il passo migliore, in questo momento, lo ha Vettel che continua ad inanellare giri interessanti sul piede dell’1’20″0 con gomme medie ben distante però dal riferimento di Hamilton con le stesse coperture.

11.32: Ricciardo rientra ai box mentre buona parte delle vetture in pista è impegnata nel coprire dei long run.

We haven't seen too much running on the purple ultrasoft tyres in testing But @danielricciardo is showing them some love He's second-fastest with a 1:19.381 on the compound#F1 #F1Testing pic.twitter.com/EQlADZArye — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

11.31: Salgono le temperature sul tracciato: siamo sui 31°C mentre sono 11°C in aria.

11.28: Anche Ricciardo raggiunge quota 50 giri.

11.27: Hamilton rientra ai box dopo aver coperto 50 giri. E’ Sainz ad aver accumulato più tornate (53).

11.26: Hamilton, rientrato in pista con le supersoft, procede su un passo dell’1’19” mentre Vettel sull’1’20” alto.

11.24: 1’19″381 per Ricciardo che sale in seconda posizione con la Red Bull, montando gomme ultrasoft. Stroll si migliora in 1’21″683 (gomme soft) ma è sempre decimo.

11.22: Vettel ora sta girando con delle gomme non marchiate come Hamilton in precedenza, quindi medie, sulla SF71H, girando sul passo dell’1’20” basso.

11.20: 1’19″727 per Daniel Ricciardo con le ultrasoft: l’australiano della Red Bull resta però in terza posizione.

11.19: Stroll si migliora con gomme soft in 1’27″059, ma rimane in ultima posizione ben distante dagli altri. Williams decisamente in difficoltà.

11.17: Vettel, Sainz e Stroll sono i primi a rientrare in pista, seguiti da Ricciardo con le ultrasoft. Nel frattempo il carro attrezzi con la McLaren è in pit-lane.

11.15: BANDIERA VERDE!!! SI RICOMINCIA.

11.08: Fernando si è fermato alla curva 7. Ora i commissari stanno caricando la McLaren con il carro attrezzi per riprendere nel più breve tempo possibile i test.

11.05: La McLaren di Alonso è ferma lungo il tracciato. I commissari stanno intervenendo in questo momento in pista.

BANDIERA ROSSA!!

We have our first red flag of the day Alonso has stopped his McLaren at Turn 7#F1 #F1Testing https://t.co/VhjTLfboAb — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

11.03: Ricciardo migliora il suo tempo: 1’19″741 con gomme medie ma rimane sempre in terza posizione.

10.59: Ricciardo, dopo aver siglato un ottimo intermedio centrale, sbaglia all’altezza della curva 14 e quindi non migliora il suo precedente riscontro.

10.55: Di seguito la lista dei tempi aggiornata:

1 Hamilton Mercedes 1m18.945s – gomme medie 2 Vettel Ferrari 1m19.541s – gomme soft 3 Ricciardo Red Bull 1m19.827s – gomme medie 4 Alonso McLaren 1m19.856s – gomme hypersoft 5 Sainz Renault 1m20.202s – gomme medie 6 Ocon Force India 1m20.805s – gomme soft 7 Hartley Toro Rosso 1m20.834s – gomme soft 8 Leclerc Sauber 1m21.196s – gomme soft 9 Grosjean Haas 1m21.237s – gomme soft 10 Stroll Williams 1m29.271s – gomme soft

10.54: 1’19″827 per Ricciardo che si porta in terza posizione montando gomme medie, distanza 1″ da Hamilton.

10.51: 1’20″834 per Hartley della Toro Rosso che si porta in settima posizione con gomme soft.

10.48: Vettel stabilisce il record personale nel primo settore ma poi entra in pit-lane per fare una prova di partenza. Stessa operazione per la Force India di Ocon.

10.47: Si ferma la Mercedes di Hamilton che ha portato a termine 40 giri impressionando ed è dire poco…

10.46: 1’19″541 per la Ferrari di Vettel che si porta in seconda posizione ma distante 6 decimi da Hamilton con una copertura di vantaggio: il tedesco monta le soft mentre il campione del mondo le medie.

10.43: ATTENZIONE!!! Cancellato il crono di Hamilton di 1’18″317 per essere andato oltre i limiti della pista. Rimane comunque sempre in testa il britannico della Mercedes in 1’18″945 con gomme medie.

10.41: Hamilton non migliora nonostante aver fatto segnare due intertempi record.

10.38: RECORD DELLA PISTA PER HAMILTON!!! 1’18″317 per la Mercedes! Di un altro pianeta, al momento.

Hamilton goes quicker still, with a 1:18.317 😮 That's the quickest time from testing so far!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/wHJmN3ymkW — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

10.36: INCREDIBILE HAMILTON!! 1’18″945 per il campione del mondo della Mercedes con gomme medie. Un passo straordinario.

10.34: Vettel migliora il tempo, ma la Ferrari rimane in quinta posizione: 1’20″373 con gomme soft.

10.31: 1’21″721 per Vettel mentre Hamilton vola in 1’19″9 essendo il più veloce di tutti nel settore centrale.

10.29: Nuovo run con gomme medie per Hamilton mentre Vettel rientra con le soft.

10.26: Riparte la Mercedes di Hamilton e continua a girare Alonso che ha raggiunto quota 33 giri.

10.23: Dunque Hamilton davvero notevole con le medie mentre Vettel è quinto con le soft ma è tutto da vedere in termini di carico di benzina ecc. Non facile interpretare quanto sta avvenendo.

10.21: Un passaggio di Alonso davanti ai box:

10.18: ATTENZIONE!!! Cancellato intanto il tempo della Force India di Ocon: il pilota francese è andato oltre i limiti consentiti della pista alla curva 14 e quindi torna al tempo precedente ovvero 1’21″202 che gli vale la settima piazza. Dunque in vetta torna Hamilton con il suo eccezionale 1’19″404 con gomme medie.

10.14: Alonso è tornato in pista, girando su tempi dell’1’21” con le supersoft su McLaren.

10.13: Leclerc abbassa il proprio riscontro, scendendo a 1’21″432 con gomme soft, ma la sua Sauber resta al nono posto.

10.12: 1’20″330 per Grosjean con la Haas: il francese è settimo ora.

10.10: Prosegue lo spettacolo a Barcellona: Ocon è ora il più veloce con gomme soft. La Force India in vetta alla graduatoria con il crono di 1’19″067 stabilendo il tempo record nei primi due settori e non nell’ultimo che resta ad Hamilton.

10.08: Hamilton torna in pista dopo aver coperto 26 giri con le medie e stabilito un tempo incredibile.

10.08: Altro transito in pit-lane della Mercedes di Hamilton che verosimilmente rientrerà in pista per poi fermarsi definitivamente dopo un run davvero impressionante con le medie.

10.07: Grosjean in sesta posizione: il tempo del francese della Haas è un 1’21″267 ottenuto con gomme soft.

10.06: La pista continua a gommarsi ed i tempi scendono:1’22″552 con gomme soft per la Sauber di Leclerc sempre però in nona posizione.

10.05: Di seguito la lista dei tempi aggiornata:

1 Hamilton Mercedes 1m19.404s – gomme medie 2 Alonso McLaren 1m19.856s – gomme hypersoft 3 Ricciardo Red Bull 1m19.955s – gomme medie 4 Sainz Renault 1m20.202s – gomme medie 5 Vettel Ferrari 1m20.273s – gomme soft 6 Hartley Toro Rosso 1m21.364s – gomme soft 7 Grosjean Haas 1m21.612s – gomme soft 8 Ocon Force India 1m21.681s – gomme soft 9 Leclerc Sauber 1m24.062s – gomme soft 10 Stroll Williams 1m29.271s – gomme soft

10.03: PAZZESCO HAMILTON! 1’19″404 per Lewis che domina sempre di più la scena con gomme medie.

10.01: Continuano i fuochi d’artificio in pista: 1’19″955 con gomme a mescola media di Ricciardo, secondo a 1 decimo dalla Mercedes di Hamilton.

10.00: Risponde Sainz che si porta in terza posizione con il crono di 1’20″202 prendendosi il posto di Vettel.

9.58: HAMILTON FA PAURA!!! 1’19″830 con gomme a mescola media, davvero impressionante mentre Ricciardo scavalca Sainz e si porta in quinta posizione in 1’20″323.

9.56: ATTENZIONE HAMILTON!!! Mercedes al secondo posto, girando in 1’20″246 con gomme medie, con tanto di record nell’ultimo settore.

9.53: 1’23″145 che migliora il proprio riscontro in ottava piazza mentre Vettel ha terminato il suo primo run, occupando la seconda posizione alle spalle di Alonso.

9.51: 1’24″203 per Hatlety con la Toro Rosso (gomme soft) mentre Hamilton transita in pit-lane.

9.50: GRANDE SAINZ!! 1’20″496 con la Renault, montando le medie.

9.49: Ricciardo sale in quinta posizione realizzando il tempo di 1’21″177.

9.46: 1’20″716 per Sainz con la Renault (gomme medie)!! Davvero un bel crono per lo spagnolo.

9.45: Ricciardo guadagna una posizione: il pilota della Red Bull è sesto in 1’21″437, crono ottenuto con gomme medie.

9.44: 1’20″273 PER VETTEL!!! Seconda piazza con le soft a 4 decimi da Alonso con le hypersoft

9.43: Attenzione a Vettel!!! Record nel primo settore mentre Ricciardo con gomme medie ottiene il crono di 1’22″356 rimanendo settimo.

9.41: 1’20″767 per VETTEL!!!! Con gomme soft il tedesco inizia a spingere scavalcando Hamilton (gomme medie) e portandosi in seconda posizione.

9.40: Eccolo il primo riferimento di Vettel: 1’21″974 con gomme soft, che vale il quinto posto alla Ferrari al momento.

9.39: 1’19″856 per ALONSO!!!! Dopo aver effettuato un giro lento, lo spagnolo della McLaren si è rilanciato con le gomme hypersoft migliorando sensibilmente il suo riscontro.

Alonso breaks through the 1:20 barrier with the hypersoft tyres He goes quickest with a 1:19.856 🙌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/5LOV6bOjzq — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

9.37: 1’21″681 per Ocon con la Force India sempre in quarta posizione mentre in pista ancora una volta Vettel.

9.36: ALONSO!!!! Miglior crono dello spagnolo con la McLaren montando però le ultrasoft. 1’20″302 che scalza Hamilton dalla vetta provvisoria.

9.35: Si fa vedere nelle prime posizioni anche la Force India di Ocon con il crono di 1’22″317.

9.33: Un buon inizio per la Haas di Grosjean: 12 giri completati dal francese.

12-laps on the board for @RGrosjean – best lap a 1:21.612 as he boxes. P2 from six drivers with timed laps.#F1Testing — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 7, 2018

9.31: 1’21″015 per Hamilton che continua a migliorare con le medie mentre Vettel non ha ancora completato alcun giro cronometrato.

9.29: Intanto torna in pista anche la Sauber-Alfa Romeo di Leclerc, impegnata però in rilevazioni aerodinamiche.

Good morning folks! While we enjoy a (much needed) cup of ☕ @Charles_Leclerc has been out and back from his installation lap! 😉 #F1Testing pic.twitter.com/HANpjtOU3M — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) March 7, 2018

9.28: 1’39″322 per Alonso al suo primo giro con la McLaren (gomme supersoft).

9.26: 1’31″835 per Stroll con la Williams (gomme soft).

9.24: La Haas di Grosjean (gomme soft) si porta in seconda posizione alle spalle di Hamilton con il crono di 1’21″860 mentre Ricciardo stabilisce i suoi migliori intertempi (primi due settori) ma poi peggiora nel t3.

9.21: Ricciardo porta la Red Bull in seconda piazza: il suo tempo è un 1’23″364 realizzato con gomme medie.

9.19: Hamilton inizia a spingere e con il crono di 1’21″015 (gomme medie) e si sveglia anche Vettel dal suo box.

9.17: Sainz stabilisce il record nel primo settore e poi rientra ai box.

9.16: Hamilton, nel frattempo, ha effettuato un passaggio in pit-lane e poi è tornato in pista.

9.15: E’ Sainz quello più “intraprendente” in questi primi minuti: 1’25″496 con la sua Renault (gomme soft).

9.14: Hartley, con la Toro Rosso, torna in pista.

9.13: Completa anche un giro cronometrato Hamilton in 1’42″914 (gomme medie) ma il ritmo non è certo dei più rapidi…

9.11. Attualmente ci sono 20.1 °C sull’asfalto ed 8.1° C in aria.

9.10: 1’30″896 (gomme soft) è il primo crono di questa giornata e lo sigla la Renault di Sainz mentre si vedono anche Hamilton e Ricciardo sul circuito catalano. Vedremo se per loro sarà un semplice “installation lap” o meno. Ancora attesa per Vettel.

9.07: In pista ora Carlos Sainz con la Renault:

9.06: Anche per il francese della Force India un semplice giro di “installazione”.

9.04: Prende il via anche la Force India di Ocon:

Perfect timing – @OconEsteban is released and reaches the end of he pitlane just as the lights go green! #F1Testing pic.twitter.com/KPISXGXTVr — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) March 7, 2018

9.03: Installation lap per questi piloti!

9.01: La prima monoposto a prendere la via della pista è la Force India di Ocon, seguita dalla Haas di Grosjean. Sul tracciato anche Hartley con la Toro Rosso Honda.

9.00: SEMAFORO VERDE!!!

8.58: Questa dunque la line-up ufficiale:

Mercedes: Hamilton/Bottas

Ferrari: Vettel

Red Bull: Ricciardo

Force India: Ocon

Williams: Stroll/Sirotkin

Renault: Sainz/Hulkenberg

Toro Rosso: Hartley

Haas: Grosjean

McLaren: Alonso

Sauber: Leclerc

8.55: Attenzione!!! Un tweet della Ferrari avvisa che non ci sarà Kimi Raikkonen alla guida ma bensì Sebastian Vettel. Il finlandese ha problemi di salute. Vedremo se salirà in macchina nel pomeriggio.

8.51: Su Montmelo splende il sole anche oggi e al momento la temperatura è di poco meno di 8 gradi. Quella dell’asfalto invece è di quasi 19 gradi. Anche oggi quindi le condizioni sembrano ideali per una buona giornata di test.

8.44: Di seguito la line-up completa di questo secondo turno di prove sul circuito del Montmeló.

Mercedes W09 Hamilton/Bottas Ferrari SF71H Raikkonen Red Bull RB14 Ricciardo Force India VJM11 Ocon Williams FW41 Stroll/Sirotkin Renault R.S.18 Sainz/Hulkenberg Toro Rosso STR13 Hartley Haas F1 VF-18 Grosjean McLaren MCL33 Alonso Sauber C37 Leclerc

8.42: Ci sarà poi il ritorno di Alonso in McLaren. Dopo i problemi di affidabilità avuti ieri della vettura di Woking, con Stoffel Vandoorne, lo spagnolo si augura di non dover trascorrere un’altra giornata campale…

8.39: Ricordiamo che oggi non ci sarà pausa pranzo e quindi si girerà dalle 9.00 alle 18 senza l’interruzione a cavalle delle ore 13.00-14.00.

8.37: Un cielo terso a Barcellona che fa sorridere gli appassionati.

Moooooorning folks! Guess what? It's another sunny day at Barcelona! 😂 Ready to test? #F1Testing pic.twitter.com/Y5d7EVk5b0 — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 7, 2018

8.35: In casa Mercedes, come anticipato ieri, ci sarà una staffetta con Lewis Hamilton che salirà nella abitacolo della W09 questa mattina mentre Valtteri Bottas nel pomeriggio.

8.33: Giornata importante nella quale vedremo in pista, sulla Ferrari, Kimi Raikkonen, intenzionato a portare avanti il lavoro svolto da Vettel ieri, sfruttando anche un meteo favorevole.

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa seconda giornata di test sul tracciato di Barcellona.

7.25 Buongiorno a tutti. La seconda giornata di test di questa settimana inizierà alle 9.00.

FOTOCATTAGNI