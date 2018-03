F1, Test Barcellona 2018: domani (7 marzo) si ricomincia. La startlist, gli orari e tutti i piloti al via. Come seguirli in tempo reale

Secondo giorno della seconda tranche quattro di test per la F1 a Barcellona. Sul circuito del Montmeló, si riparte per un’altra giornata di test importante per definire gli assetti delle nuove vetture in vista dell’esordio iridato in Australia a Melbourne.

La Ferrari girerà con Kimi Raikkonen , portando avanti il programma di lavoro iniziato in maniera brillante da Sebastian Vettel quest’oggi, avendo ottenuto il miglior riscontro di giornata. In Mercedes invece vi sarà la solita alternanza con Bottas ed Hamilton con il britannico che dovrebbe iniziare dal mattino e Bottas dal pomeriggio. In McLaren torna Fernando Alonso e vedremo se la vettura di Woking presenterà le stesse criticità.

Domani mercoledì 7 marzo si ricomincia, dunque. La sessione durerà otto ore, a partire dalla 9 e fino alle 18, senza pausa pranzo. Non sarà prevista diretta televisiva ma potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale grazie alla DIRETTA LIVE testuale di OA Sport. Di seguito la line-up.

I piloti al via nella seconda giornata di test a Barcellona (7 marzo)

Mercedes: Lewis Hamilton/Valtteri Bottas

Ferrari: Kimi Raikkonen

Red Bull: Max Verstappen

Force India: Esteban Ocon

Williams: Lance Stroll/Sergey Sirotkin

Renault: Carlos Sainz/Nico Hulkenberg

Toro Rosso: Brendon Hartley

Haas: Romain Grosjean

McLaren: Fernando Alonso

Sauber: Charles Leclerc













