F1, Test Barcellona 2018: i risultati del mattino (7 marzo). Daniel Ricciardo in vetta con il record, Hamilton 2° ma devastante e Vettel 3° si nasconde?

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MERCOLEDI’ 7 MARZO

E’ stato di Daniel Ricciardo su Red Bull il miglior crono della mattinata a Barcellona (Spagna), di questa seconda giornata di test collettivi dedicata alle monoposto del Mondiale di F1 2018. L’australiano ha fatto segnare il crono di 1’18″047 stabilendo il nuovo primato non ufficiale della pista, dimostrando un gran feeling con le gomme hypersoft. Ricciardo, infatti, è stato capace di precedere il campione del mondo della Mercedes Lewis Hamilton, secondo a poco meno di 4 decimi (1’18″400) con le stesse mescole.

C’è da dire però che Lewis è stato devastante, montando le medie e le soft, mettendo in evidenza un gran passo, non conoscendo ovviamente i diversi carichi di benzina. Tuttavia, quanto fatto vedere dal britannico ha lasciato intendere che la W09 è estremamente performante. Meno certezze, invece, in casa Ferrari. Il terzo tempo di Sebastian Vettel (1’19″541) con le soft può avere diverse chiavi di lettura (tedesco anche oggi in pista per via di un malessere di Kimi Raikkonen). La scuderia di Maranello, a differenza dei suoi competitors, non ha provato a girare con le gomme più morbide, concentrandosi sui long run con soft e medie in particolare. Il passo di Seb, sull’1’20”, è stato più che buono anche se ben distante dalla Mercedes. Ferrari che vuole nascondersi o in ritardo?

Meno dubbi, invece, sui problemi della McLaren. Fernando Alonso, quarto in graduatoria (1’19″856), è stato costretto ad interrompere anzitempo le sue prove, nella ghiaia, per un problema tecnico, l’ennesimo per la vettura di Woking. Ancora, dunque, un enigma irrisolto l’affidabilità della macchina inglese. A completare la top5 la Renault di Carlos Sainz, consistente quest’oggi, ed autore della sua miglior prestazione con le medie (1’20″042).

ORDINE DEI TEMPI – TEST BARCELLONA 2018 – ORE 13

1 Ricciardo Red Bull 1m18.047s 2 Hamilton Mercedes 1m18.400s 3 Vettel Ferrari 1m19.541s 4 Alonso McLaren 1m19.856s 5 Sainz Renault 1m20.042s 6 Grosjean Haas 1m20.237s 7 Stroll Williams 1m20.349s 8 Ocon Force India 1m20.805s 9 Hartley Toro Rosso 1m20.834s 10 Leclerc Sauber 1m21.110s













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI