LIVE F1, Test Barcellona 2018 in DIRETTA: martedì 6 marzo. Vettel sempre a comandare! Tolta la bandiera rossa, si torna a girare e Hamilton migliora

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei test F1 di Barcellona. Oggi martedì 6 marzo si torna a girare sul circuito catalano: nuova chance per le scuderie che avranno a disposizione un’intera giornata per lavorare sulle proprie monoposto, collaudare varie soluzioni, comprendere eventuali problematiche e migliorare il feeling. I piloti saranno impegnati per otto ore, dalle 09.00 alle 18.00 con un’ora di pausa: potranno svolgere quanti giri desiderano, cercando il giro veloce o il passo gara per trarre tutte le indicazioni del caso.

La Ferrari si affida a Sebastian Vettel che punta a rendere perfetta la propria Ferrari in vista dell’inizio del Mondiale previsto tra due settimane in Australia. In casa Mercedes, invece, staffetta tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas mentre la Red Bull punta su Verstappen.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei test F1 di Barcellona (martedì 6 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti.

16.26 BANDIERA ROSSA – Stavola per colpa di Max Verstappen. Vedremo il motivo dello stop

16.23 Un passaggio “rubato” di Lewis Hamilton

We tried to tell @LewisHamilton that it’s still only #F1Testing but he was having none of it… 😋 At least he’s out in front, right? 😅#DrivenByEachOther #F1 pic.twitter.com/07y3dK4HtP — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 6, 2018

16.21 Computo giri al momento

Laps so far #F1Testing

Mercedes: 134 (Bottas 86 / Hamilton 48)

Ferrari: 120 (Vettel)

Red Bull: 113 (Verstappen) pic.twitter.com/y4f3CRgH0Y — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 6, 2018

16.19 Alcune immagini di Sainz sul tracciato

It's a splendid afternoon, so the plan's to let @Carlossainz55 get those laps in. Come join us @Circuitcat_eng pic.twitter.com/mzOavO33Nl — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) March 6, 2018

16.16 Torna in pista anche Stroll mentre Vettel fa segnare un tempo sotto l’1:21

16.13 Ottimo crono per Hamilton che scende a 1:21.093, a pochi centesimi da Gasly

16.10 Entra anche Ericsson e monta le SuperSoft

16.09 Vettel monta le Medie, Hamilton le Soft

16.08 Tornano in pista Vettel e Hamilton. Alle loro spalle Sainz

16.07 Di nuovo bandiera verde nel frattempo!

16.07 Ecco le immagini della McLaren ferma in curva 3..

Three breakdowns, two red flags, one difficult day for McLaren. Stoffel Vandoorne ground to a halt by Turn Three. LIVE blog: https://t.co/Pxwd06Cy50 #SkyF1 pic.twitter.com/LfxVsy0eYl — Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) March 6, 2018

16.05 17 giri completati nel pomeriggio da Lance Stroll che scenderà nuovamente in pista a breve

Two hours gone, two hours to go! Lance has logged 17 laps this afternoon and has returned to the pits #FW41 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/GLWTZcgmJh — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 6, 2018

16.02 La vettura di Vandoorne a breve tornerà ai box. Brutti segnali per la McLaren

16.00 La conferma della seconda bandiera rossa per Vandoorne

We have our second red flag of the day for Vandoorne's McLaren 😬#F1 #F1Testing pic.twitter.com/6XsPLkuKkp — Formula 1 (@F1) March 6, 2018

15.58: Di seguito l’aggiornamento dei tempi:

1 Vettel Ferrari 1m20.396s 2 Bottas Mercedes 1m20.596s 3 Verstappen Red Bull 1m20.649s 4 Gasly Toro Rosso 1m20.973s 5 Hamilton Mercedes 1m21.214s 6 Magnussen Haas 1m21.298s 7 Sirotkin Williams 1m21.588s 8 Hulkenberg Renault 1m21.738s 9 Ericsson Sauber 1m21.893s 10 Perez Force India 1m21.936s 11 Vandoorne McLaren 1m21.946s 12 Sainz Renault 1m22.331s 13 Stroll Williams 1m25.214s

15.57: I commissari sono in pista per recuperare la vettura del belga. Una giornata da dimenticare per il team di Woking.

Stoffel Vandoorne stops the McLaren at Turn 3 #F1Testing — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 6, 2018

15.54: La McLaren di Vandoorne è ferma alla curva 3! Pare un problema tecnico piuttosto che un incidente.

15.53: BANDIERA ROSSA!!!

15.50: Grosjean si gode lo spettacolo da una postazione privilegiata:

15.49: Verstappen in pista, dopo alcuni passaggi sull’1’22”, con gomme medie, ha alzato i suoi tempi. Che la Red Bull non riesca a gestire la prestazione sulla durata?

15.43: Si rivede in pista Hamilton ma rientra subito ai box per fare una prova di partenza. Pomeriggio abbastanza interlocutorio questo in cui i team stanno lavorando su alcuni dettagli piuttosto che sulla prestazione pura.

15.42: Verstappen rientra in pista con le medie mentre Vettel ai box dopo ave completato 111 giri.

15.41: Nel frattempo viene comunicato dall’organizzazione che mercoledi e venerdi non ci sarà la pausa pranzo per i test. Quindi domani e nell’ultima giornata si andrà avanti senza pause.

15.39: Se Vettel è il pilota con più giri in pista, la Mercedes è quella ad averne fatti più di tutti, tenendo conto dei piloti alternatisi: 120 giri completati senza apparenti problemi!

15.36: Continua a girare sugli stessi tempi i due grandi rivali: 1’22″basso per loro ma con gomme diverse.

15.33: Passo simile per Vettel a quello di Hamilton: 1’22″basso ma con le medie! Seb nel frattempo è il pilota con più giri completati oggi (104).

15.32: Anche Hamilton con le soft ed il suo passo è di 1’21″alto/1’22″basso.

15.30: Stavolta Seb con le gomme medie.

15.27: Box ora anche per Stroll che ha completato 8 giri e Sainz Jr. ma rientrano sia Vettel che Hamilton.

15.26: In questo momento solo Stroll e Vandoorne sul tracciato.

15.25: Finalmente degna di Barcellona dopo la neve dei giorni scorsi…

The weather got back on track this morning, and so did the teams and drivers ☀️

#F1 #F1Testing pic.twitter.com/0CxO9ZuPzj — Formula 1 (@F1) March 6, 2018

15.21: Stroll abbassa di sei decimi il suo tempo, ma l’1’25″214 con la Williams non lo schioda dall’ultima piazza.

15.19: 1’25″868 per Stroll che abbassa notevolmente il proprio riscontro, rimanendo comunque sempre in ultima posizione. Rientra ai box invece Verstappen dopo aver superato quota 100 giri, per l’esattezza 104. L’olandese precede Vettel nel computo dei giri coperti ovvero 103.

15.17: 1’29″932 per Stroll al primo giro con la sua Williams, con gomme soft mentre Magnussen, sulla Haas, riassaggia l’asfalto catalano con le supersoft.

15.14: Iniziata anche la giornata di Stroll sulla Williams che ha preso il posto di Sirotkin in questo turno pomeridiano.

15.12: Vettel e Verstappen vicini alla fatidica quota 100 giri coperti:

Vettel 98

Verstappen 97

Bottas 86

Ericsson 66

Gasly 54

Perez 52

Hulkenberg 48

Magnussen 46

Sirotkin 42

Hamilton 24

Vandoorne 23

Sainz 17

15.10: Prove di partenza per Hamilton in pit-lane mentre Vettel e Verstappen continuano con il loro long run.

15.04: 1’21″893 con gomme soft per Vettel che forse sta iniziando a spingere con le soft. In questo momento in pista Mercedes, Ferrari e Red Bull

15.00: 1’21″214 per Hamilton che sale in quinta posizione, scaldando la Haas di Magnussen dal quinto posto.

Mercedes reach the 💯 club for pre-season testing Day 5 Hamilton clocks 14 laps (and counting) to add to Bottas' earlier 86 💪#F1 #F1Testing pic.twitter.com/FmIUoXWLap — Formula 1 (@F1) March 6, 2018

15.00: Eccovi l’aggiornamento dei tempi:

1 Vettel Ferrari 1m20.396s – gomme medie 2 Bottas Mercedes 1m20.596s – gomme soft 3 Verstappen Red Bull 1m20.649s – gomme medie 4 Gasly Toro Rosso 1m20.973s – gomme soft 5 Magnussen Haas 1m21.298s – gomme soft 6 Hamilton Mercedes 1m21.332s – gomme soft 7 Sirotkin Williams 1m21.588s – gomme soft 8 Hulkenberg Renault 1m21.738s – gomme medie 9 Ericsson Sauber 1m21.893s – gomme soft 10 Perez Force India 1m21.936s – gomme soft 11 Vandoorne McLaren 1m21.946s – gomme supersoft 12 Sainz Renault 1m22.331s – gomme soft

14.59: Il passaggio di Hamilton davanti ai box.

14.58: Sainz si migliora in 1’22″331 con gomme supersoft, ma la sua Renault è sempre in fondo all’ordine dei tempi.

14.57: Verstappen ha ripreso a girare sul passo dell’1’22” con gomme medie.

14.55: 1m27.421s, 1m29.809s, 1m23.404s, 1m29.591s, 1m22.377, 1m31.789s: questi i 6 giri completati da Vettel. Una sequenza piuttosto strana.

14.54: Vettel sta probabilmente portando avanti un long run ed è giunto al 93° giro odierno mentre in pista torna anche Max Verstappen con la Red Bull. Sainz, montando le supersoft, potrebbe migliorare i propri tempi.

14.52: Ritorna Hamilton in pista.

14.51: La Mercedes con un tweet nel frattempo cita le tantissime ora di lavoro per essere così competitivi.

The W09 is the effort of over a million working hours from a proud, passionate, dedicated 1,500-strong team… The W09 EQ Power+ is more than a machine… It's our next adventure!#DrivenByEachOther pic.twitter.com/0tjba53OHg — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 6, 2018

14.50: Temperature ideali sul circuito per girare in questo momento. Secondo alcuni commenti del paddock il nuovo asfalto di Barcellona dovrebbe essere meno aggressivo sulle gomme ed anche questo incide sulle prestazioni.

14.47: Sul tracciato ora anche la Force India di Perez e la Sauber-Alfa Romeo di Ericsson.

14.44: Il tedesco ha montato le gomme soft ma il suo primo giro è piuttosto lento: sull’1’27”.

14.41: Sebastian Vettel dà il via al suo primo run pomeridiano. Ricordiamo che il tedesco occupa la prima posizione nell’ordine dei tempi.

14.37: Altri due giri lenti per Lewis che torna dunque ai box, avendo completato 13 tornate e piazzandosi in sesta posizione.

14.35: 1’22″397 per Sainz con la sua Renault, sempre però in dodicesima piazza.

14.33: Passaggio in pit-lane, nel frattempo per Hamilton, che ritorna però in pista non fermandosi ai box.

14.31: Abbassa i suoi riscontri Sainz : l’ultimo passaggio con gomme soft del pilota dello spagnolo è stato un 1’22″964. Resta comunque in ultima piazza.

14.29: Migliora di 9 millesimi. Hamilton, rimanendo però sempre in sesta piazza:

14.27: l primo riferimento di Sainz, ottenuto con le soft sulla sua Renault, è il crono di 1’24″068 che al momento lo tiene in 12esima ed ultima posizione.

14.24: Scende in pista, in questo momento, anche la Renault di Carlos Sainz. Vedremo come si collocherà l’iberico.

Time for @Carlossainz55 to get his first taste of the second Renault R.S.18 chassis pic.twitter.com/oeNbmFLUGx — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) March 6, 2018

14.22: Hamilton si migliora ancora, realizzando un 1’21″419 con gomme soft. Ora il britannico

14.20: 1’22″019 per Hamilton (gomme soft) che lima qualcosa del suo tempo precedente mentre torna in pista Vandoorne.

14.18: Il primo giro di Lewis è 1’22″868. Non male come giro d’assaggio…

14.16: Signori, entra in scena Lewis Hamilton con la sua Mercedes! Mescole soft per lui.

14.15: McLaren ai box e torna il silenzio sul circuito catalano.

14.12: Vandoorne migliora ancora, scendendo a 1’21″946 con gomme supersoft. Il pilota della McLaren però è sempre in decima piazza.

14.09: Installation lap per la Force India di Perez.

14.07: Migliora Vandoorne: 1’23″133 per il belga, rimanendo in decima posizione.

14.05: Gasly si prepara a scendere in pista.

Lunch break over, time to get back to work 👊 #F1Testing pic.twitter.com/TKR5Nf0Jh1 — Toro Rosso (@ToroRosso) March 6, 2018

14.04: Attendiamo il riscontro del belga della McLaren, sceso in pista con le mescole supersoft.

14.02: La prima vettura a scendere in pista è la McLaren di Vandoorne che vorrà recuperare il tempo perso in mattina per un problema elettrico sulla sua monoposto.

14.00: SEMAFORO VERDE!!!! SI RICOMINCIA

13.57: Una Ferrari dunque in grande spolvero che ha impressionato per costanza di rendimento sia con le soft che con le medie. Ovviamente non conosciamo i carichi di benzina ma, a detta di chi è in circuito, la SF71-H è apparsa estremamente equilibrata ed ha permesso a Vettel di guidare come sa. Ora, a partire dalle 14.00, l’atteso confronto con Hamilton e ne vedremo delle belle.

13.55: Dove eravamo rimasti?

A quick rundown of this morning's scores on the board It's close at the top!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/ppGNgRRv5K — Formula 1 (@F1) March 6, 2018

13.50: Riprendiamo la nostra DIRETTA LIVE di questa prima giornata della seconda tranche di test, riservata alle vetture di F1, sul circuito del Montmeló

13.04 È tutto per la sessione mattutina della giornata odierna di test F1 a Barcellona. Alle 14 si torna in pista!

13.03 Anche il miglior tempo di Verstappen è stato ottenuto con la media, a differenza di Bottas che ha girato tanto con la soft. Bene, poi, la Toro Rosso di Gasly

13.02 Buone notizie per la Ferrari. Aldilà del miglior tempo di Vettel, può destare fiducia il fatto che questo sia stato ottenuto con la gomma media e nel corso di un long run. Il comportamento della SF71H con la gomma bianca sembra positivo: proprio questo aveva fatto la differenza rispetto alla Mercedes, che invece sfruttava al meglio la gomma soft.

13.01 Il riepilogo dei tempi al termine della sessione mattutina, mentre si stanno svolgendo dei giri di prova di Virtual Safety Car:

1 Vettel Ferrari 1m20.396s 2 Bottas Mercedes 1m20.596s 3 Verstappen Red Bull 1m20.649s 4 Gasly Toro Rosso 1m20.973s 5 Magnussen Haas 1m21.298s 6 Sirotkin Williams 1m21.588s 7 Hulkenberg Renault 1m21.738s 8 Ericsson Sauber 1m21.893s 9 Perez Force India 1m21.936s 10 Vandoorne McLaren 1m24.773s

13.00 BANDIERA A SCACCHI! Proprio quando Vettel e Bottas raggiungono gli 86 giri

12.58 Ericsson si migliora e sale in ottava posizione con 1’21″893, scalzando Perez

12.56 Cinque minuti alla fine, ci sono Vettel, Bottas, Verstappen, Gasly, Sirotkin e Ericsson in pista

12.54 Passo costante sull’1’21” in questo momento per Vettel, a differenza di Verstappen che oscilla tra l’1’21” e l’1’24”. Questi, invece, i tempi dello stint precedente di Vettel, sempre con gomma media

Sebastian Vettel's long run on Medium ⚪ tyres #F1Testing 1:22.5

1:21.2

1:21.4

1:23.9

1:23.5

1:21.1

1:22.0

1:21.7

1:21.0

1:21.2

1:21.5

1:20.9

1:20.7

1:20.3 — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) March 6, 2018

12.52 Verstappen supera il totale di giri di Bottas, con 81 tornate percorse

12.48 Questi i tre giri dopo il ritorno in pista in seguito: 1’21″949, 1’21” 729 e 1’21″249, con gomma media. Con lo stesso compound il tedesco ha ottenuto il miglior giro, in 1’20″396

#F1Testing Vettel sets the fastest time so far with a 1:20.396! pic.twitter.com/qlplWfyHua — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 6, 2018

12.45 Perez si migliora, abbassando il suo tempo a 1’21″936

12.40 Nessun problema sulla SF71H di Vettel, che ha raggiunto un totale di 70 giri

12.36 Verstappen sta tenendo un ritmo intorno all’1’21” con la gomma media, stesso passo che aveva evidenziato in mattinata con la gomma ultrasoft. In pista ci sono anche Ericsson e Perez

12.33 Magnussen e Sirotkin di nuovo in pista. Manca meno di mezz’ora alla pausa estiva

12.30 Subito fuori Vettel. Probabilmente per testare che tutto vada bene sulla sua Rossa

12.28 Rientra ai box Vettel, con la vettura che perde un po’ di fumo dal retrotreno. Attendiamo di capire se dovuto al surriscaldamento di una componente o se c’è un problema più grave…

12.26 MIGLIOR TEMPO DI VETTEL! 1’20″396 CON GOMMA MEDIA! Gran giro del tedesco, che migliora il suo tempo precedente con la gomma meno prestazionale

12.23 Si migliora Hulkenberg, 1’21″738

12.21 73 i giri percorsi in totale da Bottas, che però ora sta girando intorno all’1’23”. Vettel, invece, si mantiene intorno all’1’21″5

12.17 1’21″1 il tempo più basso fatto segnare da Vettel con gomma media. Tempi poco più alti, intorno all’1’22” per Hulkenberg, anche lui con la gomma bianca

12.13 Vettel sta girando tra l’1’21” e l’1’23” con gomma media. Bottas, invece, sta girando sull’1’21” con gomma soft

12.09 Tornano Hulkenberg e Bottas. Anche Vettel si rivede in pista, ma con gomma morbida

12.07 Temperatura favorevole oggi a Barcellona, molto meglio rispetto alla scorsa settimana

12.04 Questo il riepilogo dei tempi quando manca poco meno di un’ora alla pausa pranzo. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono distanti poco più di 5 centesimi, ma la differenza è che il miglior tempo di Verstappen è stato fatto segnare con gomma media

1 Bottas Mercedes 1m20.596s 2 Vettel Ferrari 1m20.610s 3 Verstappen Red Bull 1m20.649s 4 Gasly Toro Rosso 1m20.973s 5 Magnussen Haas 1m21.298s 6 Sirotkin Williams 1m21.588s 7 Hulkenberg Renault 1m21.787s 8 Perez Force India 1m22.056s 9 Ericsson Sauber 1m22.523s 10 Vandoorne McLaren 1m24.773s

12.01 Gasly rientra ai box dopo un run più che positivo, con tempi tra 1’20” alto e 1’21” basso

11.57 Si migliora ancora Verstappen! 1’20″649, a 53 millesimi da Bottas! Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in meno di un decimo. Bene anche Gasly, che sta girando insieme a Verstappen e che nel primo settore ha fatto il miglior parziale

11.53 1’21″787 per Hulkenberg, che rientra ai box. Anche Vettel fa altrettanto, dopo un buon run con la gomma soft: nell’ultimo tentativo il tedesco ha fatto segnare il miglior parziale nel settore centrale, chiudendo a tre decimi dal suo miglior giro

11.51 1’20″905: Verstappen si riprende la terza posizione. Bottas rientra ai box dopo una decina di giri con gomma soft, portando il suo totale a 63 giri portati a termine

11.48 1’22″485 per Hulkenberg, che continua ad abbassare i suoi tempi

11.45 Buon passo di Vettel in questi giri con gomma soft. Ha fatto solo un decimo peggio rispetto al tempo precedente

11.43 VETTEL! Vicinissimo al tempo di Bottas! 1’20″610: solo 14 i millesimi di differenza! Bene anche Sirotkin, che con la Williams fa il miglior parziale nel settore centrale ma fa peggio di 3 centesimi rispetto al suo miglior giro

11.41 Abbassano i propri tempi sia Sirotkin, 1’21″699 con gomma soft, che Hulkenberg, 1’23″468 con gomma media. Vettel torna in pista con gomma soft, mentre Verstappen fa segnare il miglior tempo nel primo settore, con gomma media, senza tuttavia migliorarsi

11.39 1’24″314 per Hulkenberg

11.37 Hulkenberg, con gomma media, sta abbassando i suoi tempi, mentre Bottas è con la soft, girando intorno all’1’21”

11.34 Si riprende a girare. Subito Hulkenberg, Bottas e Verstappen in pista. Era stato Perez l’autore del lungo in curva 4, da cui è derivata la bandiera rossa

GREEN FLAG We're up and running again after a brief detour through the gravel for Perez#F1 #F1Testing pic.twitter.com/7TPA9XI0Ia — Formula 1 (@F1) March 6, 2018

11.31 BANDIERA VERDE! Conclusa in pochi minuti l’operazione di pulizia della pista

11.27 Detriti in curva 4. Qualcuno potrebbe essere finito lungo in quel tratto di pista e aver portato lo sporco in pista

11.26 BANDIERA ROSSA!

11.23 Vettel si stava migliorando nell’ultimo giro, facendo segnare il miglior parziale nel primo settore, ma poi ha rallentato. Si migliora invece Perez, che si riprende la posizione su Sirotkin: 1’22″056 il tempo del messicano

11.20 1’20″690 nell’ultimo giro per Vettel, molto vicino al suo miglior tempo

11.17 Si migliorano Sirotkin ed Ericsson: il russo fa segnare un tempo di 1’22″234, mentre lo svedese si porta a 1’22″781

11.13 Ancora Magnussen con gomma soft! 1’21″298, superando così Verstappen in quarta posizione. Vettel esce con gomma soft

11.10 Bene Magnussen, con gomma soft. Il pilota della Haas rimane in quinta posizione ma si porta a meno di un secondo da Bottas, con un tempo di 1’21″427

11.07 Si migliora Sirotkin, 1’23″002, portandosi davanti a Perez

11.04 Quattro piloti in pista in questo momento: Gasly e Magnussen con gomma soft, Sirotkin e Ericsson con la media. Lo svedese si sta migliorando ed ora ha un miglior tempo in 1’28″012

11.00 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO DUE ORE DI TEST.

DRIVER TEAM TIME 1 Bottas Mercedes 1m20.596s 2 Vettel Ferrari 1m20.653s 3 Gasly Toro Rosso 1m20.973s 4 Verstappen Red Bull 1m21.325s 5 Magnussen Haas 1m21.829s 6 Perez Force India 1m23.548s 7 Sirotkin Williams 1m23.869s 8 Vandoorne McLaren 1m24.773s 9 Hulkenberg Renault 1m31.524s 10 Ericsson Sauber 1m56.283s

10.58 Intanto guardiamoci Verstappen con i rastrelli durante i test aerodinamici.

Verstappen on track, with an array of aero sensors for good measure 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/MVkpRifNMf — Formula 1 (@F1) March 6, 2018

10.55 La Ferrari ha fatto capire di essere sul pezzo e ha risposto presente rispetto alla Mercedes. Il passo gara di Vettel e il suo giro veloce hanno convinto, la Rossa è in scia alla Freccia d’Argento. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, nel pomeriggio è atteso Lewis Hamilton.

10.52 Bottas si è migliorato: 1:20.596, ora sei centesimi meglio di Vettel.

10.52 Aggiornamento sui giri percorsi.

lap updates

bot 42

vet 23

gas 16

ver 34

mag 15

per 13

sir 9

van 4

hul 5

eri 9 #f1testing — ThePitCrewOnline © (@PitCrew_Online) March 6, 2018

10.50 Nel frattempo la temperatura dell’asfalto è di 27 °C mentre quella dell’aria di 12 °C: condizioni ideali per questi test invernali.

10.49 Anche Bottas si conferma su ottimi livelli e chiude un giro due decimi dal suo miglior tempo.

10.48 Altra tornata per Seb che chiude a due decimi dal suo top. Che costanza per il tedesco! Intanto 1:21.325 per Verstappen su ultrasoft.

10.46 Uuuuuuuuuuuh! Vettel vicinissimo al suo tempo: 1:20.679, 26 millesimi peggio del migliore.

10.45 Vettel gira ancora su gomme soft ma la prima tornata è stata cinque decimi più lenta del suo miglior tempo.

10.41 Emergono dettagli sullo stop di Vandoorne, dovuto a un blackout elettrico.

10.40 SEBASTIAN VETTEL TORNA IN PISTA!

10.38 Situazione giri percorsi. Bottas 37, Verstappen 28, Vettel 15, Gasly 15, Perer 13, Sirotkin e Magnussen 9, Ericsson 8, Vandoorne 4, Hulkenberg 2 (unico senza tempo).

10.37 Gasly superlativo sulla Toro Rosso! Eccezionale 1:20.973 su gomme soft, è appena tre decimi da Bottas e Vettel.

10.35 Appena 22 millesimi di distacco tra Vettel e Bottas. Questa è la vera distanza tra Ferrari e Mercedes o quella vista giovedì scorso tra Seb e Hamilton? Questo è quello che tutti i tifosi della Rossa si stanno chiedendo. Intanto entrambi sono ai box.

10.31 Gustiamoci un VIDEO della Mercedes in pista. Bottas è tornato ai box, in 90 minuti ha percorso 36 giri!

10.30 Bottas è davvero scatenato, rimane in pista e gira col passo di 1:21 sempre su gome soft. Primo riferimento per Gasly (1:26.176 su soft). Ancora senza tempo Hulkenberg, Magnussen ed Ericsson.

10.27 Questa intanto la progressione che ha portato Vettel a realizzare il suo ottimo tempo.

Vettel on the soft tyres #F1Testing Outlap – 1:23.2 – 1:23.7 – 1:20.9 – 1:20.8 – 1:21.6 – 1:21.5 – 1:20.6 – Box. — tami | SEB⑤ (@Vetteleclerc) March 6, 2018

10.25 Bottas continua a girare. Ha completato addirittura 33 giri ma non si migliora. Verstappen paga 8 decimi di ritardo da Mercedes e Ferrari pur montando le ultrasoft.

10.24 Vettel torna ai box, Bottas chiude più lento di 4 decimi.

10.23 NOOOO! Bottas spegne l’entusiasmo e batte Vettel di appena 22 millesimi e torna in testa in 1:20.631.

10.22 VETTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOOOOOOOOO! 1:20.653 con le soft. La Ferrari c’è, risposta del tedesco.

10.22 Bottas arriva a soli due millesimi dal suo miglior tempo piazzato con le medie, ora sta girando sulle soft.

10.21 La Ferrari di Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel a 1:20.942 (+0.186), on softs, which puts him on P2. #F1Testing pic.twitter.com/lTsB4eVWf0 — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) March 6, 2018

10.20 Bottas chiude il primo giro sulle soft in 1:21.282.

10.19 Verstappen ha montato le ultrasoft ma paga mezzo secondo di distacco da Vettel.

10.19 ANCORAAAAAAAAA! Vettel si migliora e piazza un ottimo 1:20.888, ora è a un decimo da Bottas.

10.19 La Red Bull di Verstappen.

10.17 ECCOLOOOOOOOOOOOO! 1:20.942 per Sebastian Vettel che balza al secondo posto a due decimi da Bottas che però aveva girato con le medie. Verstappen terzo in 1:21.477.

10.16 Bottas torna in pista e monta le gomme soft per la prima volta.

10.15 Primo tempo per Sebastian Vettel: 1:23.268 su gomme soft, quasi due secondi peggio di Verstappen ma il ferrarista si migliorerà nelle prossime tornate

10.14 TORNA IN PISTA SEBASTIAN VETTEL!

10.11 Subito in pista Verstappen e Perez.

10.10 Vandoorne ha guardato sconsolato la sua McLaren. Foto da meme…

10.08 SEMAFORO VERDE. Ripartono i test.

10.06 Sembra esserci stato un problema meccanico sulla McLaren di Vandoorne che ha portato allo spegnimento del motore. La vettura ora è tornata i box.

10.05 Intanto diamo uno sguardo al numero di giri percorsi dai vari piloti in questa prima ora di test.

10.03 Operazioni in corso di svolgimento.

🔴 Bandera roja en pista! El McLaren de Stoffel Vandoorne se para justo antes de la línea de salida #F1Testing pic.twitter.com/s6hd3LBbEy — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) March 6, 2018

10.02 Ora dobbiamo attendere che la McLaren venga portata via. Poi si potrà riprendere a girare.

10.01 BANDIERA ROSSA! Vandoorne è fermo all’interno dell’ultima curva. Vettel costretto a rientrare ai box, era appena uscito.

10.00 CLASSIFICA DEI TEMPI. Dopo un’ora di test Valtteri Bottas è indubbiamente il migliore: 1:20.756 su gomme media. Il finlandese ha percorso addirittura 24 giri, indemoniato. Seconda la Red Bull di Verstappen che su gomma soft non è andato oltre 1:21.587. Ancora nessun tempo per Sebastian Vettel che si è limitato a un lavoro aerodinamico e che nell’ultima mezzora è rimasto ai box.

DRIVER TEAM TIME 1 Bottas Mercedes 1m20.756s 2 Verstappen Red Bull 1m21.587s 3 Perez Force India 1m23.576s 4 Sirotkin Williams 1m23.869s 5 Vandoorne McLaren 1m24.773s Vettel Ferrari No time Hulkenberg Renault No time Gasly Toro Rosso No time Magnussen Haas No time Ericsson Sauber No time

09.58 Vandoorne torna in pista e ottiene il primo riferimento di giornata: 1:24.733 per la McLaren su gomme supersoft.

09.56 Solo Gasly in pista in questo momento, poca attività dopo 50 minuti davvero scoppiettanti soprattutto grazie a Bottas.

09.55 Ma la Mercedes rientra subito ai box. Anche per Verstappen un rapido out-in.

09.54 Bottas senza tregua! Era rientrato, è stato fermo un paio di minuti ed è subito ripartito! Ha già percorso 23 giri.

09.52 Bottas e Verstappen tornano ai box.

09.51 Intanto qualche scatto di questa prima parte di giornata.

09.49 La Mercedes gioca con la scuderia Ferrari. Nel frattempo Vettel è sempre ai box: ha svolto un lavoro aerodinamico completando tre giri senza registrare un tempo. Ora lo riattendiamo in pista.

09.48 Verstappen si migliora ancora e riesce a scendere sotto il muro di 1’22”: 1:21.587 per l’olandese che comunque paga 8 decimi di ritardo da Bottas montando una mescola più prestazionale.

09.47 Come potete leggere l’attività ferve in pista, le condizioni meteo sono ottime e oggi si dovrebbe regolarmente svolgere la pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 prima di riprendere nel pomeriggio.

09.46 L’uscita di Ericsson dai box.

With a bit of technical decour added, the #C37 and @Ericsson_Marcus goes off into the morning light for #F1Testing 2, Day 1 😊 pic.twitter.com/bzeR119J56 — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) March 6, 2018

09.45 Bottas ha già completato 20 giorni in appena 44 minuti di test! Il finlandese è letteralmente scatenato con la sua Mercedes. Verstappen è invece un po’ lento nelle ultime tornate, il miglior tempo è di 1:22.340, a 1.6 secondi da Bottas. Vettel sempre ai box.

09.44 Intanto giunge notizia che sono arrivati nuovi pezzi da Maranello. Seb li testerà già oggi?

09.43 Diamo uno sguardo al posteriore della Ferrari di Vettel: ecco com’è uscito per i testo aerodinamici.

Así ha salido el Ferrari a pista en estos primeros minutos#F1Testing @SoyMotor pic.twitter.com/kCgzaPeZXC — Raúl Molina Recio (@RaulMolinaRecio) March 6, 2018

09.41 Valtteri Bottas sta scaldando la mattinata! Continua a girare e a migliorare notevolmente sulle gomme medie, scende sotto 1’21” e stampa un ottimo 1:20.756.

09.40 Spiegato il motivo del cambio tra Ricciardo e Verstappen. L’australiano oggi è ammalato.

Time for the second week of testing! Unfortunately Daniel is feeling ill, so Max will drive today. #danielricciardo #F1Testing #redbullracing — Daniel Ricciardo #3 (@ricciardonews) March 6, 2018

09.38 Pazzesco Bottas, continua a migliorarsi: 1:21.135 per il finlandese della Mercedes. Vettel per il momento è ai box.

09.37 Arriva anche Verstappen con le soft: 1:22.340 per il pilota della Red Bull che però paga un secondo di distacco da Bottas che aveva adottato le medie. Solo differnze nei carichi di benzina o davvero questa è la differenza tra le due monoposto?

09.35 La Force India si conferma la scuderia più social, non mancano mai video e foto.

First run proper on the cards. First attempt at an artistic camera movement for the day. Checo’s efforts are definitely better than ours… #F1Testing pic.twitter.com/K0i0iIqP57 — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) March 6, 2018

09.34 Bottas continua a ritoccare il tempo: 1:21.674, sempre sulle medie. Perez adotta le ultrasoft, viste pochissimo a Barcellona, e stampa un buon 1:24.455 che lo pone in seconda posizione appena davanti a Sirotkin (1:24.487 su soft).

09.33 Sirotkin si migliora ancora e scende a 1:24.487.

09.32 In pista anche Bottas e Perez. Installation lap per Ericsson. Oggi non c’è un momento di pausa.

09.30 Anche Sirotkin piazza il tempo: 1:27.830 con la sua Williams (soft)

09.30 Gustiamoci il rientro ai box di Vettel in questo VIDEO.

09.28 Intanto arriva un messaggio da Ricciardo.

Jak wymawiać "Barcelona"? Ricciardo wam powie 😂

No jak go tu nie lubić! 😜 #elevenf1 #F1Testing pic.twitter.com/z0FW55I7cg — Tomek Mielec (@Tomek_94) March 6, 2018

09.26 Vettel rientra ai box dopo aver completato questo nuovo lavoro aerodinamico. Per il momento soltanto Bottas ha voluto piazzare il tempo al termine di un long run.

09.24 In questa tornata Vettel monta gomme soft e ancora rastrelli al posteriore, dunque non cercherà il tempo. Dietro di lui anche la Red Bull di Verstappen.

09.23 Bottas ovviamente era in pista con assetto tradizionale e infatti ha firmato subito il tempo.

Our first lap time of the second test comes courtesy of Valtteri Bottas The Finn posts a 1:23.126 whilst everyone else focuses on installation laps#F1 #F1Testing pic.twitter.com/kK5aEfYx6C — Formula 1 (@F1) March 6, 2018

09.22 Vettel torna nuovamente in pista. Vedremo quale lavoro svolgerà in questo frangente.

09.20 Così Vettel e Verstappen sono andati in pista poco fa per i loro test aerodinamici.

#F1Testing is already underway in Barcelona! Sebastian Vettel has so far completed his installation lap. 📸 Seb out on track today, by @suttonimages pic.twitter.com/hJSfTxgoCx — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) March 6, 2018

09.18 Installation lap anche in casa Force India. Primi minuti comunque frizzanti in pista con Valtteri Bottas subito incisivo e tutti i piloti subito fuori per test aerodinamici o installation lap.

09.16 Bottas si è migliorato ancora: 1:23.126, poi rientra ai box. Ora non c’è nessuno in pista.

Ready for more #F1Testing? See who will be kicking off our 2nd visit to @Circuitcat_eng👇

( ICYMI here’s a quick recap from last week: https://t.co/6R9xjVNbew ) pic.twitter.com/L564toj4ek — Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 6, 2018

09.14 In pista anche Sebastian Vettel che monta dei grandi rastrelli per svolgere dei test aerodinamici.

09.12 Bottas continua a girare e completa ben sei giri. Si mntiene sul passo di 1:23. Nessun altro sta facendo registrare dei tempi.

09.08 Pazzesco Valtteri Bottas che decide subito di piazzare il tempo: 1:28.072 con le medie. Crono non eccezionale ma siamo appena partiti.

09.06 Installation lap per Vandoorne e Verstappen, Vettel sempre ai box.

09.03 Esce anche la Red Bull di Verstappen con due vistose rastrelliere per test aerodinamici.

09.01 E subito Vandoorne in pista.

BANDERA VERDE!!! La segunda semana de test ya está en marcha! "Pole" para el primer día… @svandoorne #F1Testing pic.twitter.com/Jo4bbesEA3 — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) March 6, 2018

09.00 SEMAFORO VERDE. Iniziano i test!

08.58 Sebastian Vettel è carico per la giornata di oggi!

08.56 Si potrà girare fin da subito senza alcun problema, poi la temperatura si alzerà ulteriormente nel corso della giornata.

08.55 Il sole che splende a Barcellona ha reso tutti contenti, compresa la Mercedes.

08.53 Bottas girerà nella mattinata, Hamilton nel pomeriggio. Questa la comunicazione Mercedes.

08.52 Ricordiamo che questo è il primo giorno della seconda tranche di test che si protrarranno fino a venerdì.

08.50 In casa Mercedes ci sarà invece staffetta tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, entrambi i piloti scenderanno in pista. Vedremo se cercheranno la prestazione o se punteranno su un lavoro di collaudo.

08.48 C’è grande attesa su Sebastian Vettel, a caccia di risposte importanti al volante della Ferrari. Il tedesco aveva spinto a tutta nella sua prima giornata di test, nella seconda si era invece concentrato su un lavoro di messa a punto e aveva pagato dazio da Hamilton. Vedremo oggi cosa succederà.

08.45 Quindici minuti al semaforo verde.

08.44 Oggi non ci sono problemi di neve, pioggia, freddo. Temperature che toccano i 18 °C fin da ora, si alzeranno nel corso della giornata. Finalmente assisteremo a dei veri test di F1!

A 20 minutos del inicio de los #F1Testing de esta semana, tenemos ¡18,3 grados! en el asfalto. Así, sí… https://t.co/v3vC6oqN4b pic.twitter.com/e2S43dPFlB — Cristóbal Rosaleny (@crosaleny) March 6, 2018

08.42 Max Verstappen è molto motivato per questa giornata di test. All’ultimo ha preso il posto di Ricciardo.

08.40 Infatti c’è ottimismo anche in casa McLaren.

Sun’s out! ☀️ Time to get set for the second week of pre-season testing. 👊 #F1Testing pic.twitter.com/j7c7Di81Fj — McLaren (@McLarenF1) March 6, 2018

08.38 Splende il sole a Barcellona e le temperature sembrano gradevoli. Oggi ci sono le condizioni ideali per svolgere un buon lavoro.

08.35 Questi i piloti che vedremo in pista oggi. Cambio dell’ultimo minuto in casa Red Bull: girerà Verstappen e non Ricciardo.

#F1Testing Updated drivers line-up with Red Bull shift. Verstappen will take the RB14 on Tuesday and Thursday while Ricciardo will run on Wednesday and Friday. Info and tickets: https://t.co/DA1DtNd9ov pic.twitter.com/iLwACjjAFu — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 6, 2018

08.30 Buongiorno a tutti. Alle ore 09.00 scatteranno i test della Formula Uno a Barcellona.

