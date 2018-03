F1, Test Barcellona 2018: domani (6 marzo) si ricomincia. La startlist, gli orari e tutti i piloti al via. Come seguirli in tempo reale

Seconda quattro giorni di test per la F1 a Barcellona. Sul circuito del Montmeló, si riparte dalle sessioni della settimana scorsa, quando è stato il meteo il vero protagonista, con freddo, pioggia e neve che hanno inevitabilmente condizionato il lavoro dei team. Stavolta il cielo dovrebbe essere clemente: la temperatura sarà clemente tra i 6 e i 17 gradi, mentre la pioggia potrebbe apparire soltanto giovedì.

Domani martedì 6 marzo si ricomincia, dunque. La sessione durerà otto ore, a partire dalla 9 e fino alle 18, con in programma una pausa di un’ora tra le 13 e le 14. Non sarà prevista diretta televisiva ma potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale grazie alla DIRETTA LIVE testuale di OA Sport.

La startlist è stata comunicata. Nessuna sorpresa: non sono previsti terzi piloti, almeno non domani. L’unico presente sarà Robert Kubica, che però verrà schierato soltanto nelle ultime due giornate. Tre team, poi, Mercedes, Williams e Renault, hanno scelto l’alternanza dei due piloti nella prima giornata. Per la Ferrari ci sarà Sebastian Vettel.

I piloti al via nella prima giornata di test a Barcellona (6 marzo)

Mercedes: Valtteri Bottas/Lewis Hamilton

Ferrari: Sebastian Vettel

Red Bull: Daniel Ricciardo

Force India: Sergio Perez

Williams: Sergey Sirotkin/Lance Stroll

Renault: Nico Hulkenberg/Carlos Sainz

Toro Rosso: Pierre Gasly

Haas: Kevin Magnussen

McLaren: Stoffel Vandoorne

Sauber: Marcus Ericsson













