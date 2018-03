LIVE F1, GP Australia 2018 in DIRETTA: prove libere 3. La Ferrari cerca il passo giusto per le qualifiche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. A Melbourne si inizia a fare tremendamente sul serio: l’ultima ora a disposizione dei piloti per mettere a punto la monoposto sarà decisiva in vista delle qualifiche che si disputeranno dalle ore 07.00.

Ad Albert Park si preannuncia un grande spettacolo, il confronto diretto tra i piloti entra nel vivo: Lewis Hamilton è il grande favorito della vigilia, ha dominato il venerdì e questo turno di libere potrebbe servirgli per dare un’ulteriore prova di forza ma attenzione a Sebastian Vettel che inizia a carburare con l’avvicinarsi delle qualifiche. Il testa a testa a tra Ferrari e Mercedes sarà uno dei grandi motivi della vigilia ma non vanno nemmeno sottovalutate le seconde guide (Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas) e le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 04.00. Buon divertimento a tutti.









