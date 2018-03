LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2018 in DIRETTA: Simone Consonni e la Madison femminile migliori speranze per l’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare (sabato 3 marzo) dei Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Dopo il successo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale di ieri, che ha portato la quarta medaglia all’Italia in un’edizione già ora più che positiva, oggi si assegneranno cinque titoli e gli azzurri hanno possibilità di inserirsi nella lotta per il podio in almeno due di queste: Simone Consonni, infatti, sarà impegnato nella quattro prove dell’Omnium, che prenderanno il via sin dalla sessione pomeridiana, mentre le giovani Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri partono per fare bene nella Madison femminile. Fari puntati anche sull’inseguimento individuale in rosa, dove Silvia Valsecchi sulla carta può strappare un buon risultato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare (sabato 3 marzo) dei Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 14.00. Buon divertimento!

14.34: successo anche per l’australiano Glaetzer, che precede nettamente il russo Dmitriev.

14.30: il tedesco Levy si impone nel primo turno contro il britannico Owens.

14.26: e si chiude qui la qualificazione! Shmeleva in prima posizione davanti alle tedesche Welte e Grabosch! A breve la prima batteria dei quarti uomini per quanto riguarda la velocità, poi lo Scratch dell’Omnium con Consonni

14.25: la tedesca Miriam Welte è seconda! 33.433 il suo tempo

13.23: SHMELEVA AL COMANDO! 33.239 per la russa, nettamente prima

13.21: l’ucraina Starikova si inserisce in terza posizione con 33.613! Meno di un decimo di ritardo dalla testa.

14.19: cambia la classifica! Passa davanti la tedesca Grabosch con 33.523

14.18: sempre al comando la coppia olandese formata da Ligtlee e Lamberink

14.17: quarto posto per la spagnola Calvo Barbero, Vece è fuori.

14.14: non cambiano le prime posizioni, ma con i passaggi che si susseguono Vece è già ottava.

14.09: l’olandese Ligtlee con 33.557 passa al comando. Vece quinta, dietro anche la colombiana Bayona

14.07: miglior tempo per l’olandese Lamberink con 33.888, scivola al terzo posto Vece. Quasi impossibile rimanere tra le migliori 8 che accederanno alla finale.

14.04: passa davanti la britannica Marchant. 33.893 il suo tempo

14.03: le va dietro la coreana Kim, per due decimi.

14.02: Miriam vece ha fatto segnare il tempo di 34.888

13.59: ormai ci siamo! Sta per iniziare la quarta giornata dei Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn 2018.

13.55: le migliori speranze dell’Italia sono riposte sulla Madison femminile (Confalonieri-Paternoster) in serata e sull’Omnium maschile, che dovrebbe iniziare con lo Scratch verso le 14.40.

13.45: a seguire i quarti della velocità maschile e lo Scratch dell’Omnium, sempre per gli uomini.

13.43: per l’Italia presente Miriam Vece, che sarà la prima a scendere in pista

13.40: la prima gara in programma saranno le qualificazioni dei 500 metri a cronometro femminile

13.30: mezz’ora all’inizio del programma odierno

Foto: Twitter Federciclismo