LIVE Biathlon, Sprint femminile Tyumen in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, sparare bene per podio e classifica generale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile di Tyumen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon. Ultima prova veloce della stagione, sulle nevi russe si assegnerà anche la Sfera di Cristallo di specialità e si potrebbe ipotecare anche quella generale. L’Italia si affida a Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che possono puntare al podio: l’altoatesina è in lotta anche per il terzo posto in classifica generale, la sappadina punta alla sesta piazza. Non mancheranno le avversarie, si preannuncia un grande spettacolo.

Si inizia alle ore 14.45.













(foto FISI Pentaphoto)