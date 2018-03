LIVE Biathlon, Mass Start Kontiolathi in DIRETTA: fantastico secondo posto per Lisa Vittozzi!

Bentrovati alle DIRETTE LIVE della 15km maschile e della 12.5km femminile con partenza di massa di Konthiolahti, valevoli per la Coppa del Mondo di biathlon 2018. Dopo la splendida vittoria di ieri nella staffetta mista, gli atleti italiani tornato sulla neve per puntare al successo anche nella prova individuale. Si incomincerà alle ore 13.30 con la 15km mass start maschile. Per i nostri colori saranno al via Lukas Hofer e Dominik Windisch, che se la vedranno con i norvegesi Johannes e Tajei Boe, Henrik L’Abee-Lund e Lars Helge Birkeland, Anton Shipulin, vincitore della sprint di venerdì, Jakov Fak ed i tedeschi Arnd Peiffer, Simon Schempp, Benedikt Doll e Erik Lesser. Alle ore 16.10, invece, saranno di scena le donne. Le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi cercheranno il podio contro grandi rivali come Anastasia Kuzmina, Veronika Vitkova, Anais Bescond, Darya Domracheva e le tedesche Denise Herrmann e Laura Dahlmeier. Due gare da vivere tutte d’un fiato sospingendo i nostri atleti verso la vittoria!

OASport vi proporrà le DIRETTE LIVE delle due mass start di Konthiolathi. Si incomincia alle ore 13.30 con la 15km maschile, alle ore 16.10 saranno di scena le donne con la 12.5km femminile. Buon divertimento! (Foto: Lisa Vittozzi Dorothea Wierer FISI-Pentaphoto)













16.51 l’appuntamento con il biathlon è per la prossima settimana a Oslo Holmenkollen con le sprint a partire da giovedì, buon proseguimento su oasport.it

16.49 taglia il traguardo anche Dorothea Wierer, 21esima al traguardo a 1.59 da Hinz

16.47 GRANDISSIMA LISA! ottiene il suo miglior risultato in carriera. La sappadina è seconda alle spalle della tedesca Vanessa Hinz, distaccata di 13.5 secondi, battuta e terza la francese Anais Chevalier a 16.8 dalla testa!

16.45 Risale la classifica anche Wierer che ha trovato lo 0 nell’ultima serie, ed è 19esima a 1.55

16.43 La tedesca Vanessa Hinz è avviata verso il suo primo successo in Coppa del Mondo, Lisa Vittozzi si giocherà la seconda posizione con Chevalier, Makarainen non preoccupa per il podio

16.40 peccato! un bersaglio mancato per Lisa Vittozzi in apertura, l’azzurra è comunque terza, al comando c’è la tedesca Vanessa Hinz che ha trovato il 5/5 nell’ultima serie, seconda Chevalier a 23.6 secondi, terza Vittozzi a 26.3. Dietro l’azzurra fa paura Makarainen, anche se ha un distacco di 50 secondi dalla testa

16.33 VITTOZZI! l’azzurra con il 5/5 anche nel terzo poligono, rimangono in tre al comando. Vittozzi è in compagnia della tedesca Vanessa Hinz e la francese Anais Chevalier, sbagliano alle loro spalle sia Makarainen, che Domracheva e Dahlmeier. Un errore per Wierer che è 24esima a 1.51

16.28 Wierer 26esima a 1.23

16.26 Vittozzi viaggia in compagnia della tedesca Hinz, poco distanti la francese Chevalier e la svedese Oeberg a 2 secondi. Il gruppo delle big, trainato da Makarainen, ha 20 secondi di distacco

16.25 Vittozzi 5/5! L’azzurra è ancora al comando dopo le due serie a terra, sbagliano Domracheva e Dahlmeier, purtroppo anche Wierer che con tre errori compromette la sua gara

16.21 la bielorussa Domracheva si porta al comando, perdono leggermente terreno le azzurre sulla rampa.

16.18 precise e rapide le azzurre nella prima serie, guida Lisa Vittozzi con 4 decimi su Wierer, al loro inseguimento le tedesche Dahlmeier e Hinz. Sbagliano sia Makarainen che Kuzmina, che avevano allungato sulle avversarie durante il primo giro

16.10 partita anche l’ultima gara del weekend di Kontiolahti

16.05 pochi minuti al via della mass start femminile, ricordiamo i pettorali delle azzurre: con il 3 Dorothea Wierer, avrà il 7 Lisa Vittozzi

14.13 appuntamento alle 16.10 con il biathlon per la mass start femminile, in gara Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi

14.09 Ottimo ultimo giro di Dominik Windisch, che ha rimontato fino alla settima posizione a 38.1 secondi dall’austriaco. Lukas Hofer taglia il traguardo in 13esima posizione a 1.05, 19esimo Johannes Boe a 1.33

14.08 EBERHARD! L’austriaco salta Fourcade con un grandissimo ultimo giro, cade Shipulin che si deve accontentare del terzo posto!

14.05 sarà battaglia nell’ultimo giro tra Fourcade e Shipulin per la vittoria, il russo ha colmato il gap!

14.03 FOURCADE! ancora lui! 5/5 per il francese, sprecano Peiffer e Eberhard nell’ultima serie. Il russo Shipulin insegue a 5 secondi, bene anche gli azzurri con lo 0. Windisch è 11esimo a 49 secondi, Hofer 13esimo a 1.03

13.55 è il campione olimpico della sprint Arnd Peiffer a guidare la gara dopo il primo poligono in piedi, con 15 secondi di margine sull’austriaco Eberhard e il connazionale Doll, che hanno commesso un errore. Risale Fourcade che può ancora vincere questa gara, con 22 secondi di distacco. Un errore per Windisch che perde il treno dei migliori, ora l’azzurro è 18esimo a 1.08, poco più indietro Lukas Hofer che ha trovato lo 0, 21esimo a 1.18

13.46 in testa dopo due serie i tedeschi Doll e Peiffer, sbaglia Johannes Boe che ora ha 24 secondi di ritardo. Risale Fourcade con il 5/5, così come Dominik Windisch che è ora 20esimo a 48 secondi da Doll. Un errore per Lukas Hofer che transita 25esimo a 1.07, gara complicata per gli azzurri

13.38 il russo Shipulin, vincitore della sprint, esce al comando della prima serie, preciso anche Johannes Boe. Sbagliano Martin Fourcade e gli azzurri, due bersagli mancati per il francese, uno per Hofer e Windisch che inseguono rispettivamente a 32 e 40 secondi attorno alla 20esima posizione

13.31 partita la mass start maschile!

13.23 tra pochi minuti il via della mass start maschile da Kontiolahti (Fin), ricordiamo i pettorali degli azzurri: con il numero 8 Lukas Hofer, Dominik Windisch ha invece il 19