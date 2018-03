Beach volley, World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Rossi/Windisch: stop sul più bello! Rivale europea per Abbiati/Andreatta

20180315 NED: FIVB WT Blooming Beach Aalsmeer 2018: Aalsmeer Enrico Rossi (1), Jakob Windisch (2) of Italy ©2018- Pim Waslander Fotografie

AALSMEER. Si fermano ad un passo dalla qualificazione al tabellone principale Enrico Rossi e Jakob Windisch che non riescono a superare lo scoglio del secondo turno, perdendo 2-0 contro i danesi Overgaard/Jonassen, non senza qualche rimpianto. La coppia azzurra ha giocato alla pari con i rivali scandinavi il primo set, cedendo nel finale con il punteggio di 21-18. Nel secondo set più flebile la resistenza degli azzurri che si sono arresi con il punteggio di 21-16, commettendo troppi errori.

Così il primo turno delle qualificazioni: Zhuravel/Gordieiev (Ukr)-Immers/Blom (Ned) 2-0 (22-20, 21-18), Abell/Thomsen (Den)-Fecteau-Boutin/Rosso-Bonneau (Can), Breer/Haussener (Sui)-Herrmann/Annerstedt (Swe) 1-2 (19-21, 21-10, 17-19), Poniewaz/Kulzer (Ger)-Cook/Miedzybrodzki (Sco) 2-0 (21-14, 21-18), Rossi/Windisch (Ita)-Helland/Gamlemoen (Nor) 2-0 (21-15, 21-11), Overgaard/Jonassen (Den)-Liotatis/Savvidis (Cyp) 2-0 (21-18, 21-16), Myslivecek/Pihera (Cze)-Mesa/García (Esp) 0-2 (18-21, 14-21), Kindl/Klaffinger (Aut)-Koko/Danang (Ina) 1-2 (12-21, 21-17, 13-15).

Così il secondo turno delle qualificazioni: Abell/Thomsen (Den)-Gordieiev/Zhuravel (Ukr) Forfeit team B, Kulzer/Poniewaz (Ger)-Annerstedt/Herrmann (Swe) 2-0 (21-18, 21-15), Jonassen/Overgaard (Den)-Rossi/Windisch (Ita) 2-0 (21-18, 21-16), Darkuncoro/Pribadi (Ina)-Garcia/Mesa (Esp) 2-0 (21-17, 21-17).

Così le semifinali dei gironi: Pool A: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-van der Ham/Vismans (Ned), Betzien/Erdmann (Ger)-Gorbenko/Ivanov (Rus). Pool B: Bouter/Varenhorst (Ned)-Kulzer/Poniewaz (Ger), Lysikowski/Rudol (Pol)-Darkuncoro/Pribadi (Ina). Pool C: Ashfiya/Rachmawan (Ina)-Jonassen/Overgaard (Den), Barthelemy/Di Giantommaso (Fra)-Penninga/van Steenis (Ned). Pool D: Boehle/van de Velde (Ned)-Abell/Thomsen (Den), Kujawiak/Paszkowski (Pol)-O’Dea/O’Dea (Nzl) .

MUSCAT. Sarà una coppia europea a contendere il posto in semifinale ad Abbiati e Andreatta nel torneo 1 Stella di Muscat in Oman. La coppia azzurra è già ai quarti di finale e domani alle 12 naffronterà la vincente dell’ottavo di finale tra i cechi Bercik/Dumek e gli svizzeri Kissling/Zandbergen. Ancora una volta sarebbe potuta andare meglio in fase di sorteggio…

Così gli ottavi di finale: Hagenbuch/Metral (Sui)-Pourasgari/Vakili (Iri), Bercik/Dumek (Cze)-Kissling/Zandbergen (Sui), Al-Jalbubi/Alhashmi (Oma)-Lau/Wong (Hkg), Mullner/Schnetzer (Aut)-Hansen Trans/Rosager (Den).