L’annuncio del CONI: “Milano e Torino candidate per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026”

Un annuncio importante arriva dal CONI. Il presidente del Comitato Olimpico Italiano Giovanni Malagò ha informato il CIO di voler proseguire nella fase dialogo per i Giochi Olimpici Invernali del 2026, caldeggiando la candidatura di Milano e Torino. Un discorso portato avanti già da settembre 2017 sotto invito del CIO stesso.

Si legge nel comunicato: “Dovendo ottemperare ad una scadenza formale indicata dallo stesso CIO e dopo numerosi incontri e contatti con i vertici del Comitato Olimpico Internazionale, il CONI ha manifestato questo intendimento attraverso una lettera con la quale viene indicata la candidatura della Città di Milano/Torino“.

Pertanto, due città protagoniste quando, nelle scorse settimane, si era avanzata l’ipotesi in favore dell’una o dell’altra. E’ evidente che il discorso potrà prendere piede quando il Bel Paese avrà un nuovo Governo a cui poter sottoporre il progetto come si legge: “Si sottoporrà uno studio di fattibilità già realizzato ad inizio del 2018, per una valutazione complessiva dell’intero progetto che possa portare benefici a tutta l’Italia anche alla luce del contenimento dei costi previsti dall’Agenda 2020“.

La palla, a questo punto passa, alla classe dirigente ed al nuovo status politico che verrà a crearsi. E, allora, scopriremo se, a 20 anni di distanza, i Giochi Invernali torneranno ad essere organizzati nel nostro Paese.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Wikipedia