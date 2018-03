Sci alpino, Sofia Goggia: “Non ho fallito la mia gara. Prima tante coppe e poi quella generale”

MILANO – A margine dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato Coppe del Mondo in questa stagione, abbiamo intervistato Sofia Goggia.

Tre parole per descrivere la stagione: “Costruzione, perché mi sono costruita ogni piccola cosa, ogni dettaglio ed è questo che mi ha fatto vincere. Centratura, perché ho preso tutti gli obiettivi che mi sono fissata, ma anche quella a livello personale per finalizzare il tutto. Per ultima crescita, visto che nelle ultime due stagioni sono cresciuta personalmente e come atleta in maniera esponenziale”.

Si aggiunge anche una quarta ed è equilibrio: “Sono sempre alla ricerca del giusto equilibrio. Personalmente distinguo sempre Sofia dalla Goggia. Ci sono sempre due facce in una medaglia ed queste due facce sono Sofia e Goggia. Due mondi che si amalgamano sempre. Sofia è la persona che esiste anche fuori dal lavoro, Goggia è lo sci. Ho lavorato molto soprattutto sulla parte di Sofia, su me stessa. L’una è la forza dell’altra”.

Un ultimo mese eccezionale per la bergamasca. Dall’oro di PyeongChang alla conquista della Coppa del Mondo di discesa ad Are: “E’ stato il mese che mi ha dato tutto ciò che ho sempre desiderato nella mia vita, quello che ho sempre sognato, ma allo stesso tempo è stato durissimo, soprattutto per la Coppa del Mondo. Ho fatto uno sforzo mentale incredibile, perchè dopo l’oro in Corea mi sarei mossa solo per un unico obiettivo e questo era la conquista della Coppa di discesa. Ogni giorno era una tappa di avvicinamento, ogni cosa aveva un valore aggiunto. Ho curato ogni piccolo dettaglio”.

Come hai vissuto tutta la pressione mediatica di questo periodo: “Non ho fallito nella gara in cui dovevo esserci. Sono stata serena e la serenità è stata proprio il presupposto principale per riuscire nell’impresa”

Gli obiettivi futuri, prima altre coppe di specialità e poi eventualmente quella generale: “Punto ancora a qualche coppa piccola, perchè iniziamo ad avere queste e sarà più facile avere quella più grossa. Ho vinto solo tre gare, ma vorrei vincere molte più gare. Confermarmi in discesa e dimostrare anche il mio valore anche in superG”.

Sofia è certamente un personaggio anche molto mediatico e che fa parlare per il suo carattere. Un possibile paragone con Alberto Tomba: “Sono molto diversa da lui. Tutti i campioni, penso, che hanno delle caratteristiche in comune. Penso di essere solo Sofia Goggia, ma se qualcuno poi vorrà mai accostarmi a lui lo ringrazio, ma ha vinto tantissimo ed io in realtà non ho vinto niente in confronto a lui. Non azzarderei certi paragoni”.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI ALPINO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fisi-Pentaphoto