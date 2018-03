Biathlon, Campionati Italiani: Pietro Dutto e Alexia Runggaldier si aggiudicano il titolo nella sprint

Si è appena conclusa, sotto una fitta nevicata, la prima giornata dei campionati italiani di biathlon, nello scenario di Anterselva che nel 2020 ospiterà i Campionati del Mondo. La competizione odierna prevedeva la prova sprint, valida per la Coppa Italia per le categorie giovanili: a conquistare il successo nella categoria Senior sono due esponenti del gruppo sportivo delle fiamme oro, ossia il cuneese Pietro Dutto e la gardenese Alexia Runggaldier.

In campo maschile Pietro Dutto (1989) ha fatto valere un ottimo passo sugli sci, che gli ha permesso di compensare i due errori commessi al poligono e facendo registrare il miglior tempo in 25’00”9. Racchiusi in pochi secondi gli altri contendenti per il podio: ha la meglio per la lotta alla seconda piazza Micheal Galassi (1990) dell’Orsago, giunto al traguardo a 23.1 secondi dal vincitore (0+1), terza piazza a parità di errori per il valdostano dell’Esercito Thierry Chenal (0+1) a 24.9 secondi. Chiude appena fuori dal podio il favorito di giornata, il livignasco Thomas Bormolini (Esercito, 0+1) a 27.9 secondi, precedendo Giuseppe Montello (1+2).

Settima piazza assoluta e migliore degli juniores il valdostano Mattia Nicase (Esercito, 0+2), precedendo di 15 secondi a parità di errori il carabiniere della Val Ridanna Patrick Braunhofer (1+1), terza posizione per il friulano Daniele Cappellari (Fornese, 0+2).

La precisione al tiro ha permesso ad Alexia Runggaldier di far segnare il miglior tempo tra le seniores, 10/10 per la gardenese al poligono ed un vantaggio al traguardo di 18 secondi su Federica Sanfilippo (Fiamme Oro), che ha mancato un bersaglio sia a terra che in piedi (1+1). Terza piazza per la valdostana Nicole Gontier (Esercito, 1+2) a 30.4 secondi dalla vincitrice, chiude appena fuori dal podio Irene Lardschneider (0+1), ma la finanziera classe 1998 fa segnare il miglior tempo tra le Juniores. Il podio della categoria è completato da Michela Carrara (Esercito), particolarmente fallosa al tiro con quattro errori (2+2), precedendo la conterranea Samuela Comola (0+1).

Passando alle categorie giovanili, tra i giovani ad imporsi è il carabiniere David Zingerle (0+1), che precede di 18 secondi Tommaso Giacomel (Fiamme Gialle): il medagliato ai mondiali giovanili oggi è stato particolarmente falloso al tiro con quattro bersagli mancati. Completa il podio il valdostano Didier Bionaz (Esercito, 0+1). Beatrice Trabucchi (Esercito) fissa il miglior tempo tra le giovani, grazie ad una prova da 10/10 al tiro, battuta per soli 8 decimi Martina Vigna (Entracque), che ha commesso un errore nella serie in piedi. Terza piazza per Sara Cesco Fabbro (Camosci, 0+2).

Matteo Vegezzi Bossi (Entracque) è invece il vincitore nella categoria juniores, bravo a compensare i due errori commessi al poligono (1+1), alle sue spalle Riccardo Finco (Asiago, 0+1) e Marco Barale (Entracque, 1+0). L’altoatesina dei Carabinieri Rebecca Passler domina la gara femminile con oltre un minuto e mezzo di vantaggio a parità di errori (1+0) su Gaia Brunetto (Entraque) e Hannah Auchentaler (Carabinieri, 1+1). Appuntamento per domani con le mass start valide per i campionati italiani.













