Juventus-Real Madrid, quando si gioca? Le date di andata e ritorno e come vedere le partite in tv

La Juventus affronterà il Real Madrid nei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri se la dovranno vedere contro la corazzata spagnola nel remake della Finale persa lo scorso anno. Ai ragazzi di Max Allegri servirà una vera e propria impresa per sconfiggere i blancos ed entrare nuovamente tra le quattro grandi d’Europa: Cristiano Ronaldo e compagni partiranno con i favori del pronostico ma i Campioni d’Italia hanno tutte le carte in regola per metterli in difficoltà e provare a realizzare il colpaccio.

Buffon e compagni dovranno letteralmente superarsi e confezionare la partita perfetta: nel match d’andata, che si giocherà in casa all’Allianz Stadium (martedì 3 aprile, ore 20.45), sarà fondamentale non prendere gol e magari provare a segnare una rete che permette di affrontare al meglio il durissimo incontro di ritorno, previsto al Santiago Bernabeu per mercoledì 4 aprile (ore 20.45). I tifosi juventini si augurano di ripetere quanto successo tre anni fa quando eliminarono il Real Madrid in semifinale regalandosi così l’atto conclusivo contro il Barcellona. Juventus-Real Madrid è un vero e proprio crocevia sulla strada che porta alla Coppa dalle grandi orecchie, un big match continentale davvero da non perdere, un doppio confronto che regalerà grandi emozioni.

Di seguito le date, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, quarto di finale della Champions League 2018 di calcio. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Il match d’andata sarà visibile anche su Canale 20, in chiaro e gratis per tutti!

MARTEDI’ 3 APRILE – ANDATA:

20.45 Juventus-Real Madrid

MERCOLEDI’ 11 APRILE – RITORNO:

20.45 Real Madrid-Juventus













(foto pagina Facebook Champions League)