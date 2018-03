Juventus-Milan, quando si gioca? Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita alla vigilia di Pasqua

Sabato 31 marzo si giocherà Juventus-Milan, posticipo della 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match di questo turno che si gioca integralmente durante la vigilia di Pasqua. I bianconeri, in piena lotta per lo scudetto, hanno due punti di vantaggio sul Napoli che nel pomeriggio affronterà il Sassuolo e dunque scenderanno in campo sapendo il risultato della diretta avversaria per il titolo.

Un vantaggio importante per i Campioni d’Italia che, di fronte al proprio pubblico, cercheranno di fare la differenza in una grande classica del calcio italiano: la sfida ai rossoneri è molto sentita e quest’anno sarà particolarmente importante vista la situazione in classifica. Gli uomini di Rino Gattuso cercheranno di vincere in trasferta per rilanciarsi nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Si preannuncia una partita davvero molto avvincente e appassionante, un incontro equilibrato tra due grandi squadre che regaleranno grande spettacolo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Milan, posticipo della 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 31 MARZO:

20.45 Juventus-Milan













