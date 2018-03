Serie A, Milan-Inter: quando si recupera il derby? Data, programma, orario d’inizio e tv: si gioca di mercoledì pomeriggio!

Mercoledì 4 aprile si giocherà Milan-Inter, derby valido per la 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio. L’incontro, originariamente in programma per domenica 4 marzo, era stato rinviato in rispetto alla morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina aveva giustamente portato allo slittamento integrale delle partite previste per quel giorno, tra cui anche l’attesissimo derby della Madonnina.

Si giocherà in infrasettimanale e in orario pomeridiano: il fischio d’inizio, infatti, è previsto per le ore 18.30 visto che in serata si giocano gli incontri di Champions League (tra cui anche Barcellona-Roma) e il regolamento non prevede delle sovrapposizioni. La nuova collocazione in calendario ha generato diversi malcontenti tra le due tifoserie e lo Stadio San Siro rischia di non avere il tutto esaurito ma lo spettacolo tra le due formazioni è assicurato: in palio punti pesanti per la lotta a un posto nella prossima Champions League. I nerazzurri sono in grande ripresa e puntano a sconfigge i ragazzi di Rino Gattuso dopo lo smacco subito in Coppa Italia.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milan-Inter, derby valido per la 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 4 APRILE:

18.30 Milan-Inter













(foto Gianfranco Carozza)