LIVE Juventus-Milan, Serie A in DIRETTA: il risultato e gli aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, match valido per la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena una partita stellare, una grande classico del calcio italiano, un appuntamento davvero imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati. L’esito della super sfida, incontro di cartello di questo turno pasquale, risulterà determinante per l’intero campionato: i bianconeri sono in piena lotta per lo scudetto con il Napoli mentre i rossoneri non vogliono perdere terreno in ottica Champions League.

Si preannuncia una partita avvincente e appassionante: i ragazzi di Max Allegri possono essere distratti dall’impegno in Champions League, gli uomini di Rino Gattuso stanno attraversando un ottimo momento di forma e vogliono regalare una bella sorpresa ai propri tifosi. In campo le formazioni migliori con l’obiettivo di fare la differenza e strappare il risultato più importante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, match valido per la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













