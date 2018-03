Juventus-Milan, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

La lotta per lo scudetto e la zona Champions si infiamma nell’anticipo della 30^ giornata, che vedrà di fronte stasera, sabato 31 marzo, Juventus e Milan, che si sfideranno all’Allianz Stadium in un match che promette emozioni e spettacolo. I bianconeri sono in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sul Napoli e hanno intenzione di difendere la leadership al cospetto di un avversario in gran forma e in piena corsa per un posto in Champions League. La cura Gattuso ha funzionato per i rossoneri, che sanno di poter davvero mettere in difficoltà la capolista, a sua volta costretta a fare i conti anche con il prossimo delicato impegno contro il Real Madrid.

Allegri si affiderà quasi certamente al 4-3-3 con Buffon tra i pali, Benatia e il recuperato Chiellini al centro della difesa, De Sciglio e Asamoah sulle corsie esterne. Khedira, Pjanic e Matuidi difenderanno la mediana e copriranno le spalle agli esterni Douglas Costa e Dybala, i quali agiranno a supporto dell’unica punta Higuain.

Gattuso, a sua volta, farà leva sul 4-3-3 con il grande ex Bonucci e Romagnoli davanti a Donnarumma. I terzini saranno Calabria e Rodriguez, mentre Biglia sarà il regista, affiancato dalle mezz’ali Kessié e Bonaventura. I due esterni Suso e Calhanoglu, infine, avranno il compito di ispirare la punta centrale Cutrone.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Juventus e Milan:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. All.: Allegri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gattuso.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.45. Sarà possibile guardare la partita in tv su Sky Supercalcio, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, per gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky, o su Premium Sport per gli abbonati alla piattaforma digitale Mediaset Premium. Il match sarà visibile anche in diretta streaming attraverso le applicazioni per smartphone, pc e tablet, Premium Play e SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

Sabato 31 marzo – 30^ giornata Serie A 2017-2018

Allianz Stadium, ore 20.45: Juventus-Milan (diretta tv su Sky Supercalcio, Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Premium Sport)













