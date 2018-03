Anthony Joshua-Joseph Parker, oggi il Mondiale dei pesi massimi: il programma completo. Orario d’inizio e tv: come seguire il match

Oggi sabato 31 marzo si affrontano Anthony Joshua e Joseph Parker: sul ring di Cardiff andrà in scena uno degli incontri più attesi dell’anno, il match che mette in palio le cinture mondiali WBO, WBA, IBF, IBO dei pesi massimi. Da una parte l’imbattibile britannico reduce da 24 vittorie per ko, dall’altra l’invitto neozelandese che va a caccia dell’impresa. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte del padrone di casa che però non dovrà sottovalutare l’avversario.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Joshua vs Parker, match clou della stagione di boxe e valevole per quattro cinture dei pesi massimi. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono indietro un’ora rispetto a noi).

SABATO 31 MARZO:

23.00 (circa) Anthony Joshua vs Joseph Parker