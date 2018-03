Volley, Champions League 2018: Chaumont-Trento, andata ottavi di finale. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi mercoledì 14 marzo si gioca Chaumont-Trento, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I dolomitici saranno impegnati contro i Campioni di Francia, formazione guidata dal mitico Professore Silvano Prandi al debutto assoluto nella massima competizione continentale. I ragazzi di coach Lorenzetti partono con i favori del pronostico ma non devono sottovalutare la compagine transalpina che è in grado di regalare sorprese grazie all’esperienza del suo tecnico e all’opposto opposto Boyer. Trento si affiderà come sempre alla regia di Giannelli, al mancino Kovacevic, alla grinta di Lanza e ai punti di Vettori per fare la differenza.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Chaumont-Trento, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv.

MERCOLEDI’ 14 MARZO:

20.30 Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne vs Diatec Trentino













(foto Valerio Origo)