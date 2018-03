Hockey su pista, 24^ giornata Serie A1 2018: Lodi e Forte dei Marmi a braccetto! Breganze fermato sul pari, Sarzana in zona playoff, Correggio retrocesso

Un finale di stagione al cardiopalma attende gli appassionati italiani di hockey su pista. Il Lodi e il Forte dei Marmi arrivano a braccetto allo sprint e nelle prossime due gare si giocheranno la prima posizione in classifica. Nel match clou della 24^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018, il Forte ha imposto il pari al Breganze, reduce da otto vittorie consecutive, rimontando nel finale di gara una partita ormai segnata. Sotto 5-1 con le doppiette di Platero e Gimenez, i toscani non si sono arresi e negli ultimi 20 minuti hanno messo a ferro e fuoco la difesa del Breganze, pervenendo al pareggio con un gol di Romero a 40” dal termine.

Un punto prezioso per il Forte, che può così preservare la vetta della classifica in compagnia del Lodi, che ha avuto vita facile sul campo dello Scandiano, sconfitto 2-7 con due reti a testa per Pinto e Illuzzi. Ma intanto alle spalle del trio delle meraviglie è tornato a prendere quota anche il Viareggio, che ha superato 6-1 il Trissino, compromettendone le chance di accedere ai playoff in virtù delle prestazioni superbe di Ventura e Muglia, entrambi autori di una doppietta. Il Bassano, intanto, continua a non perdere colpi, imponendosi 2-5 contro il Thiene con un superbo Julia, abile nell’aprire e nel chiudere le marcature.

La lotta per il quinto posto coinvolge anche Follonica e Valdagno. I toscani hanno dominato contro il Giovinazzo, ormai retrocesso, portando a casa la vittoria per 1-9 con cinque gol di un fenomenale Martinez. I veneti, invece, hanno messo nei guai il Monza, sconfitto 3-1 con le reti di Tataranni, Pallares e Romero. A gioire più di ogni altro, dunque, è stato il Sarzana, che ha fatto capolino in zona playoff, agganciando l’ottavo posto dopo una lunga rimonta grazie alla vittoria per 10-4 contro il Correggio, matematicamente in A2. A fare la differenza è stato Festa, autore di 4 reti determinanti per uno degli ultimi verdetti ancora da definire nel torneo. Sarzana, Monza e Trissino si giocheranno l’ultimo posto disponibile per i playoff, mentre Correggio e Giovinazzo hanno già salutato la compagnia e si apprestano a disputare le ultime due partite nella massima serie.

CLASSIFICA GENERALE SQUADRA PTI GTE VTE PTE PSE RFT RST DIFF. Amatori Wasken Lodi 54 24 16 6 2 131 61 70 B&B Service Forte dei Marmi 54 24 17 3 4 110 67 43 Faizanè Lanaro Breganze 50 24 16 2 6 139 82 57 GDS Impianti Viareggio 48 24 15 3 6 123 65 58 Hockey Bassano 45 24 13 6 5 84 66 18 Follonica Hockey 44 24 13 5 6 112 74 38 Admiral Valdagno 44 24 13 5 6 123 92 31 Carispezia Sarzana 34 24 10 4 10 108 96 12 TeamServiceCar Monza 32 24 10 2 12 97 106 -9 Hockey Trissino 31 24 9 4 11 77 81 -4 Hockey Thiene 17 24 5 2 17 62 118 -56 Hockey Roller Scandiano 16 24 4 4 16 80 119 -39 BDL Correggio 7 24 2 1 21 76 154 -78 AFP Giovinazzo 4 24 1 1 22 48 189 -141













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:Twitter Lega Nazionale Hockey