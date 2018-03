Judo, Grand Prix Tbilisi 2018: Martina Lo Giudice ad un passo dal podio, settimo posto per Francesca Milani e Giulia Pierucci

Un percorso straordinario arrestatosi ad un passo dal podio. Martina Lo Giudice ha sfiorato il grande risultato a Tbilisi, dove è in corso il Grand Prix, uno degli ultimi tornei di preparazione agli Europei 2018, che andranno in scena a fine aprile a Tel Aviv. L’azzurra ha sconfitto la britannica Toprak al primo turno della categoria -57 kg, per poi ripetersi contro l’olandese Bergstra, ma nella finale di pool è stata superata dalla polacca Borowska, accedendo così ai ripescaggi.

Lo Giudice, però, non si è persa d’animo e ha battuto la brasiliana Crude, ma nella finale per il terzo posto è stata sconfitta dall’israeliana Nelson Levy, che le ha sottratto la chance di salire sul podio. E proprio l’israeliana è stata carnefice di Miriam Boi, l’altra azzurra in gara nei -57 kg, che ha battuto la lussemburghese Durbach prima di cedere il passo.

A trionfare è stata la tedesca Stoll, che ha sconfitto in finale la francese Receveaux. Niente da fare anche per Francesca Milani, che ha goduto di un bye al primo turno della categoria -48 kg e ha poi sconfitto l’isrealiana Rishony, salvo cedere prima alla slovena Stangar (poi vincitrice del torneo contro la serba Nikolic) e poi, nella pool di ripescaggio, contro la francese Clement.

Una sola vittoria anche per Giulia Pierucci, che ha prevalso al primo turno della categoria -52 kg contro la britannica Giles ed è poi stata sconfitta dalla statunitense Delgado, cedendo poi nei ripescaggi contro la slovena Stangar e chiudendo in settima posizione il torneo vinto dalla francese Buchard, che ha prevalso in finale contro la svizzera Tschopp.

Si è fermata al primo turno, infine, la corsa di Gabriele Sulli e di Matteo Piras, entrambi costretti ad alzare bandiera bianca nella categoria -66 kg, rispettivamente contro il tedesco Scheibel e l’iraniano Khojasteh. A prevalere è stato il georgiano Margvelashvili, che ha tenuto fede al suo ruolo di favorito, ma il vero tripudio per i padroni di casa è arrivato nei -60 kg, in cui il podio è stato monopolizzato dai georgiani, con Chkhvimiani sul gradino più alto.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook Francesca Milani