Judo, Grand Prix Tbilisi 2018: l’Italia trascorre la Pasqua in Georgia con 13 atleti, test importante in vista degli Europei di Tel Aviv

Pasqua sul tatami in Georgia, dove a Tbilisi andrà in scena il Grand Prix tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile, una delle ultime tappe del percorso di avvicinamento verso gli Europei 2018 di Tel Aviv, in programma tra il 26 e il 29 aprile. I padroni di casa saranno presenti col “vestito buono” e hanno intenzione di fare incetta di podi al maschile nel torneo a loro più caro, ma la pattuglia dei partecipanti comprende svariati atleti in grado di far saltare il banco, inclusi ben 13 rappresentanti del Bel Paese, che puntano a conquistare un piazzamento di prestigio e festeggiare la Pasqua nel migliore dei modi.

Gabriele Sulli, secondo agli Europei Junior 2017, e Matteo Piras, vincitore dell’ultimo European Open di Belgrado, saranno impegnati nella categoria -66 kg, dove però non partono con i favori del pronostico al cospetto di atleti del calibro del georgiano Vazha Margvelashvili, terzo nel ranking mondiale e smanioso di ben figurare davanti al pubblico amico, e del portoghese Sergiu Oleinic, atleta in grado di sfoderare prestazioni importanti in qualsiasi contesto.

Sarà ancora un georgiano, Lasha Shavdatuashvili, quinto al mondo, a svolgere il ruolo di favorito principale nella categoria -73 kg, dove saranno impegnati anche gli azzurri Giovanni Esposito e Augusto Meloni, quest’ultimo recente vincitore dell’European Open di Praga e reduce da un ottimo avvio di stagione, che intende confermare anche a Tbilisi. L’ungherese Krisztian Toth e il georgiano Beka Gviniashvili, invece, saranno gli atleti da battere nella categoria -90 kg, dove sarà in scena anche l’esperto Domenico Di Guida, terzo ad Obertwart a febbraio.

Qualche chance in più per le otto ragazze italiane, tra cui figura anche Francesca Milani, terza nell’European Open di Roma nella categoria -48 kg, in cui dovrà vedersela, tra le altre, con la fortissima serba Milica Nikolic. La francese Amandine Buchard sarà la judoka da battere nei -52 kg, dove salirà sul tatami anche Giulia Pierucci, mentre Martina Lo Giudice confida di portare a casa un buon risultato nella categoria -57 kg, in cui la francese Helene Receveaux e l’israeliana Timna Nelson Levy sembrano un passo avanti rispetto alle altre. Carola Paissoni, terza a Roma, sarà una delle possibili mine vaganti nella categoria -70 kg, dove la francese Marie Eve Gahie non sembra avere rivali, mentre Valeria Ferrari e Linda Politi con un buon tabellone potrebbero anche andare a caccia del podio nei -78 kg, in cui ancora la Francia potrebbe spadroneggiare con Audrey Tcheumeo e Madeleine Malonga.

Più complessa appare l’impresa di Eleonora Geri, che nella categoria pesante (+78 kg) dovrà vedersela con fuoriclasse del calibro della bielorussa Maryna Slutskaya e dell’ucraina Yelyzaveta Kalanina. Per i 13 azzurri, guidati da Dario Romano e Francesco Bruyere, sarà un test importante in vista degli Europei 2018, in cui saranno presenti anche i big della compagine azzurra, smaniosa di farsi valere a Tel Aviv e di regalare all’Italia grandi soddisfazioni.

Ecco l’elenco dei convocati italiani per il Grand Prix di Tbilisi:

Matteo Piras e Gabriele Sulli (-66 kg)

Giovanni Esposito e Augusto Meloni (-73 kg)

Domenico Di Guida (-90 kg)

Francesca Milani (-48 kg)

Giulia Pierucci (-52 kg)

Martina Lo Giudice e Miriam Boi (-57 kg)

Carola Paissoni (-70 kg)

Valeria Ferrari e Linda Politi (-78 kg)

Eleonora Geri (+78 kg)













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Fijlkam