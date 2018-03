Judo, European Cup Junior 2018: oro per Andrea Fusco a Coimbra, l’Italia chiude con undici medaglie

Seconda ed ultima giornata di combattimenti a Coimbra, tappa portoghese dell’European Cup Junior 2018, e torneo che si è confermato come molto fruttuoso per l’Italia, che ha concluso la spedizione lusitana con un bottino di undici medaglie, dopo le otto conquistate nella prima giornata.

Se sabato l’oro era arrivato dal settore femminile con Silvia Pellitteri (57 kg), questa volta ad issarsi sul gradino più alto del podio è stato il ventenne Andrea Fusco, che in carriera vantava già tre medaglie nel circuito continentale cadetti, senza però mai conquistare quella del metallo più pregiato. Il rappresentante della categoria 90 kg ha iniziato il proprio percorso battendo per ippon lo spagnolo Francisco Javier Rodríguez Gallardo, e ripetendosi in sequenza contro il portoghese Rodrigo Boavida, il canadese Benjamin Kendrick, il russo Azamat Kozaev e, in finale, il britannico Harry Lowell Hewitt.

La squadra maschile ha ottenuto anche due piazzamenti con Lorenzo Agro Sylvain, quinto tra i +100 kg dopo aver perso per ippon contro il russo Artur Kamalov nella finale per il bronzo, ed Emanuele Graziani, settimo nella categoria 100 kg. Entrambi gli ori sono andati ad atleti russi, rispettivamente Dzhamal Gamzatkhanov e Denis Bakanov.

Due medaglie sono arrivate invece dalle ragazze, con Anna Fortunio che ha ottenuto l’argento, superata solamente nella finale delle 78 kg da un ippon della portoghese Patricia Sampaio, e Martina Esposito, vincitrice del bronzo tra le 70 kg dopo aver costretto al terzo shido l’israeliana Maya Goshen (entrambe avevano messo a segno un waza-ari), in una categoria vinta dall’olandese Donja Vos.

Podio solo sfiorato per Flavia Favorini tra le 63 kg, sconfitta per ippon dopo due minuti di golden score dalla britannica Olivia Spellman, mentre Vanessa Origgi si è classificata settima nella massima categoria femminile (+78 kg). La vittoria ha sorriso all’olandese Kyra Reumerman ed alla ceca Markéta Paulusová.

RISULTATI

MASCHILI

-81 kg

1. KHARITONOV, Dmitrii (RUS)

2. SHUKORIEV, Mirzo (RUS)

3. ALVES, Miguel (POR)

3. GNAMIEN, Tizie (FRA)

5. HOEDEMAN, Joris (NED)

5. VAN WINDEN, Coen (NED)

7. LIVOLSI, Paul (FRA)

7. RECHISTER, Dilan (ISR)

-90 kg

1. FUSCO, Andrea (ITA)

2. LOVELLHEWITT, Harry (GBR)

3. BONESCHANSKER, Tom (NED)

3. KOZAEV, Azamat (RUS)

5. BRASNJOVIC, Darko (SRB)

5. DASAEV, Rasim (RUS)

7. KABHULIANI, Ilia (ESP)

7. KENDRICK, Benjamin (CAN)

-100 kg

1. BAKANOV, Denis (RUS)

2. SNIPPE, Jelle (NED)

3. BULTHUIS, Kylian (NED)

3. ENDOVITSKIY, Valeriy (RUS)

5. BARRERO RUE, Victor (ESP)

5. TEODOSIO, Alexandre (POR)

7. BRITES, Diogo (POR)

7. GRAZIANI, Emanuele (ITA)

+100 kg

1. GAMZATKHANOV, Dzhamal (RUS)

2. ANDRES, Joe Casey (CAN)

3. KAMALOV, Artur (RUS)

3. KOMBO, Jean Gabriel (FRA)

5. AGRO SYLVAIN, Lorenzo (ITA)

5. ZOMER, Rick (NED)

7. CARDOSO, Ailton (POR)

7. MARTINS, Yannick (MOZ)

FEMMINILI

-63 kg

1. REUMERMAN, Kyra (NED)

2. KANERVA, Emilia (FIN)

3. DEN HARTOG, Romee (NED)

3. SPELLMAN, Olivia (GBR)

5. FAVORINI, Flavia (ITA)

5. RAMOS SANTIAGO, Maialen (ESP)

7. MERA, Cindy (COL)

7. SEVERIN, Olga (ROU)

-70 kg

1. VOS, Donja (NED)

2. KOK, Silja (NED)

3. ESPOSITO, Martina (ITA)

3. GORISSEN, Jessica (NED)

5. DE VOOGD, Margit (NED)

5. GOSHEN, Maya (ISR)

7. GRONEN, Shianne (CAN)

7. NALBAT, Esme (NED)

-78 kg

1. SAMPAIO, Patricia (POR)

2. FORTUNIO, Anna (ITA)

3. LUDFORD, Shelley (GBR)

3. TRAVIESO SOCORRO, Leticia (ESP)

5. SANTAMARIA GARCIA, Claudia (ESP)

5. VAN STRATUM, Vere (NED)

7. DARLOW, Annabelle (CAN)

7. FERNANDEZ CAMPILLO, Sara (ESP)

+78 kg

1. PAULUSOVA, Marketa (CZE)

2. BARKMAN, Merel (NED)

3. ANTON ELIAS, Marta (ESP)

3. KAHLON, Shoshana (ISR)

5. FERRER BARTULOS, Patricia (ESP)

5. LIMA BORDOLI, Iara (ESP)

7. ORIGGI, Vanessa (ITA)

7. ROSA, Catia (POR)

MEDAGLIERE

Nation 1 st place 2 nd place 3 rd place 5 th place 7 th place 1. Russia (RUS) 4 1 3 2 0 2. Spain (ESP) 4 0 6 8 5 3. Netherlands (NED) 3 3 5 10 2 4. Italy (ITA) 2 4 5 4 3 5. Portugal (POR) 1 0 4 2 5 6. Israel (ISR) 1 0 1 1 5 7. Czech Republic (CZE) 1 0 0 0 2 8. Great Britain (GBR) 0 2 2 1 0 9. Canada (CAN) 0 2 0 1 4 10. France (FRA) 0 1 4 1 1 11. Romania (ROU) 0 1 2 1 1 12. Finland (FIN) 0 1 0 0 1 13. Tajikistan (TJK) 0 1 0 0 0

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: EJU